Gobierno Federal confirma reducción del 73% de homicidios en Nuevo León

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó este martes que Nuevo León ha reducido el promedio diario de homicidios en un 73 por ciento.

En la conferencia de prensa matutina, el titular de la SSPC expuso la reducción de homicidios dolosos a nivel nacional, destacando el buen desempeño de Nuevo León, como la entidad federativa que más ha logrado la reducción de este delito, principal indicador de la violencia social.

La cifra está calculada comparando el promedio diario de víctimas de homicidio doloso de julio de 2025, con el punto más alto registrado en este indicador, en septiembre de 2024.

TE RECOMENDAMOS: Así puedes registrarte Esta es la fecha en que se publicarán los resultados del apoyo al autoempleo en el Edomex 2025

De acuerdo a las cifras presentadas, Nuevo León ocupó en julio de 2025 el lugar 18 a nivel nacional, con apenas 2.1 por ciento de los homicidios que se registran en el país.

Reducción de homicidio doloso en Nuevo León. ı Foto: Cortesía

Harfuch destacó detenciones relevantes de generadores de violencia en la región, así como a operativos recientes del Centro Nacional de Inteligencia en la entidad.

El pasado mes de julio se dio a conocer que la nueva Fuerza Civil de Nuevo León fue la mejor evaluada en confianza ciudadana y percepción de desempeño, en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que elabora trimestralmente el INEGI.

cehr