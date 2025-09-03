Si el pueblo quiere, seré gobernador pese a obstáculos: Saúl Monreal

El senador Saúl Monreal lanzó este miércoles un mensaje crítico sobre la situación política en Zacatecas. Denunció en un video en redes que luego borró, la existencia de grupos locales que, dijo, buscan manipular y distorsionar la realidad política del estado y aseguró que si el pueblo lo decide contenderá por la gobernatura del estado.

Reconoció la visita de Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, y reiteró su respeto y lealtad al movimiento. No obstante, advirtió que persisten intereses oscuros cuyo objetivo sería frenar su participación en la sucesión de 2027 mediante campañas de desprestigio.

“Existe un grupo político que manipula y engaña; sería un error permitirle adueñarse de Zacatecas. No es un ataque sólo contra mí, es un ataque contra la posibilidad de que Morena consolide la Cuarta Transformación en el estado”, afirmó.

En un vídeo el Senador de morena, Saúl Monreal, sostiene: “…existe un grupo político que sería un error permitirle adularse del estado, es un grupo que manipula, engaña y que distorsiona la realidad…”… pic.twitter.com/If09SIEqXp — Ernesto Guerra | #ÚltimaLegislativa🗳️ (@ErnestoGuerra_) September 3, 2025

Agregó que “si el pueblo de Zacatecas quiere que yo sea su gobernador, estoy seguro que por encima de cualquier obstáculo y determinación, lo seré”.

Monreal subrayó que la política no puede ser excluyente y que si Morena mantiene “prácticas de división y sectarismo”, corre el riesgo de perder la gubernatura en la próxima contienda. En este sentido, enfatizó que los liderazgos que dieron origen al movimiento deben ser incluidos para asegurar su continuidad.

El legislador destacó que su labor política se desarrolla de manera independiente, sin estructuras de gobierno ni uso de programas sociales, en contraste con quienes, aseguró, buscan controlar la administración estatal y ejercer influencia sobre su hermano, el gobernador.

“Con todo en contra, sigo siendo el que más optimismo tiene, porque en cada recorrido por Zacatecas he sentido el cariño y respaldo de la gente”, expresó al cerrar su mensaje. Subrayó que la verdadera fuerza política está en la ciudadanía y no en intereses particulares que operan desde las sombras.