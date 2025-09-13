San Luis Potosí respalda a Claudia Sheinbaum y Ricardo Gallardo

Alianza entre la Federación y el Estado

En un ambiente de fiesta y unidad, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó en el Centro de Negocios de San Luis Potosí la presentación de su Primer Informe de Gobierno, donde miles de asistentes se congregaron para mostrar su respaldo al proyecto de transformación nacional.

La Presidenta y el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, fueron recibidos con porras, vítores y aplausos por parte de la multitud por el trabajo coordinado entre la Federación y el Estado para impulsar obras de infraestructura, programas sociales y proyectos de desarrollo en beneficio de las y los potosinos.

Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí. ı Foto: Cortesía

La mandataria federal se mostró atenta con el gobernador Ricardo Gallardo, destacando la relación de trabajo conjunto que mantienen en beneficio de la entidad.

Con el recinto lleno y entre gritos de apoyo, Sheinbaum destacó los avances logrados en este primer año de administración en materia de salud, seguridad y programas sociales, mientras que la presencia del gobernador se convirtió en una muestra de la fuerza política y social en San Luis Potosí.

El respaldo popular quedó de manifiesto no solo en las palabras de apoyo, sino también en la marea de asistentes que abarrotaron el Centro de Negocios, consolidando así la alianza entre el gobierno federal y estatal para continuar fortaleciendo a la entidad potosina dentro del proyecto de la Cuarta Transformación.

