Show de drones falla y arruina fiestas patrias en Piedras Negras | VIDEO

El show de drones del 15 de septiembre en Piedras Negras Coahuila, no se dio, chocaron en el aire los drones y zas, suelo...

En Piedras Negras, Coahuila, un esperado show de drones programado para las festividades patrias en la Macroplaza de esta ciudad fue suspendido después de que una falla técnica provocara un choque entre algunas de las aeronaves.

La noche del lunes 15 de septiembre, terminó marcada por un escándalo que desató enojo y frustración entre los asistentes a la celebración del Grito de Independencia en Piedras Negras.

Dicho show permitiría la creación de figuras y animaciones en los aires, con luces muy llamativas, pero se desplomó por completo, dejando a la gente sorprendida y sin saber lo que estaba pasando.

Tras la cancelación del mismo, las críticas no se hicieron esperar, dirigidas al alcalde Jacobo Rodríguez, que se encontraba presente en el lugar.

Esta inmediata suspensión del show, dejó a cientos de familias decepcionadas, pues todas esperaban poder presenciar un show innovador y en su lugar lo que terminó presenciando fue un fiasco.

El cielo debía de Iluminarse con figuras tricolores y quedo a oscuras ı Foto: Captura de pantalla

Entre los asistentes no faltaron los gritos y abucheos, para el alcalde del estado, se empezaron a escuchar gritos “¡Nos volviste a fallar!” y “¡Por contratar lo barato, te salió caro!”, con esto los presentes demostraron una decepción que era palpable.

Al momento las autoridades municipales no han dado una explicación clara de lo que provocó el fallo técnico; sin embargo, algunos medios reportan que fue una colisión entre drones lo que generó que el sistema dejara de funcionar.

A pesar de la falla, no se reportaron lesionados. Pero sí quedó una sensación de frustración entre los asistentes, que esperaban un espectáculo digno para uno de los eventos más importantes del año. Muchos criticaron la organización y demandan una rendición clara de cuentas.

¿Hubo lesionados?

Puesto que el incidente ocurrió poco antes de que diera inicio dicho espectáculo, fue el motivo para que las autoridades municipales se vieron obligadas a cancelarlo por motivos de seguridad.

