Cinco encuestas coinciden en que Romina Contreras es la alcaldesa mejor calificada del país y del Edomex

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, ratificó una vez más su liderazgo a nivel nacional y estatal, al ser la alcaldesa mejor calificada en diversos rubros como desempeño, servicios públicos, cercanía, seguridad y aprobación ciudadana, de acuerdo con cinco casas encuestadoras y como resultado de las diversas políticas públicas y estrategias que permiten trabajar 24/7 en favor de todos los sectores de la ciudadanía para elevar su calidad de vida.

Entre las encuestas que ratifican la posición de Romina Contreras Carrasco como la mejor evaluada, tanto a nivel estatal como nacional, se encuentra el 52 Ranking de Alcaldes de México Medianas Urbes de Campaigns and Elections (C&E) Research, correspondiente al mes de septiembre, donde ocupa el primer lugar con una aprobación de 69 por ciento, la más alta entre sus 48 homólogos del país incluidos en esta medición.

En tanto, en su medición del mes de septiembre de la empresa Rubrum, la alcaldesa obtuvo la puntuación más alta de la entidad, en comparación con 18 de sus homólogos, en diversos rubros, tales como desempeño, con una calificación de 7.49; servicios públicos, 7.43; cercanía, 6.75; y seguridad 7.25, donde la calificación más alta es nueve.

Asimismo, en la medición mensual de alcaldes en el Estado de México, realizada por la encuestadora Massive Caller, la presidenta municipal de Huixquilucan ocupa el primer lugar, con 66 por ciento en el rubro de aprobación ciudadana, entre 19 de sus homólogos; y, en percepción de confianza también obtuvo la primera posición, con 48.5 por ciento.

A estas cifras, se suman las de Demoscopia Digital que, en el Ranking de Alcaldes correspondiente al mes de agosto, colocó a Romina Contreras Carrasco con una calificación de 67.9 por ciento en cuanto aprobación ciudadana, la más alta en comparación con los presidentes municipales del país incluidos en esta encuesta. Mientras que, la agencia consultora Gobernarte, la posicionó en el primer lugar de la entidad, con un puntaje de 64 por ciento.

Con estos resultados, al mes de septiembre, Romina Contreras Carrasco suma 44 ocasiones consecutivas como la mejor calificada en el Estado de México y 22 veces en el lugar número uno del país.

En el marco del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, con el cual visitó la colonia Jesús del Monte, la alcaldesa Romina Contreras afirmó que, desde el inicio de su primera gestión, el objetivo ha sido mantener un gobierno humanista para fortalecer la cercanía con la gente, lo que permite escuchar y atender sus necesidades, factores que han colocado a este municipio como un referente a nivel estatal y nacional, así como entre los mejor calificados.

“Nuestra prioridad siempre ha sido brindar servicios públicos de calidad, seguridad, educación, salud e infraestructura a todos los huixquiluquenses y, para ello, trabajamos 24/7, lo que ha dado como resultado posicionarnos como el municipio mejor calificado del Estado de México y entre los mejores a nivel nacional. Agradezco la confianza de la ciudadanía y reafirmo mi compromiso de mantener esta ruta para seguir avanzando con el fin de que Huixquilucan continúe como el mejor municipio de la entidad”, agregó la alcaldesa.

Luego de destacar estos resultados, durante la jornada de “Huixquilucan Contigo 24/7” en Jesús del Monte, Romina Contreras e integrantes de las diversas áreas de gobierno, recorrieron las calles y avenidas principales, donde se supervisaron y brindaron diversos servicios públicos como poda de árboles, bacheo, limpieza de rejillas, balizamiento en topes y banquetas, mantenimiento de luminarias, así como la entrega de licencias de funcionamiento a establecimientos comerciales.

También, se entregaron apoyos funcionales como bastones y sillas de ruedas a adultos mayores o personas con alguna discapacidad, así como despensas para contribuir a la alimentación, salud y economía de los sectores más vulnerables.

