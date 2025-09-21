Autoridades de Guerrero y federales aseguran aeronaves y un inmueble en operativo en Arcelia

La Fiscalía General del Estado de Guerrero, en fotografía de archivo.

Autoridades federales y estatales aseguraron aeronaves, cartuchos y un inmueble en el municipio de Arcelia, Guerrero, durante un operativo realizado el pasado 18 de septiembre como parte de una investigación por presuntas actividades ilícitas.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, la acción fue resultado de un trabajo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPGro).

La FGE informó que en el lugar se localizaron y aseguraron una aeronave tipo Cessna 182, dos aeronaves tipo Microlight, así como cartuchos y casquillos. El inmueble y los objetos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las indagatorias.

Según la dependencia, el cateo se llevó a cabo tras labores de investigación e inteligencia que detectaron posibles operaciones irregulares en una zona rural del municipio.

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero reitera su compromiso con la legalidad, la seguridad pública y el combate frontal a las actividades delictivas que vulneran el orden y la paz social en el estado”, señaló la institución en el comunicado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am