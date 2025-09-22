Javier May reconoce que violencia en Tabasco estaría vinculada a detención de Hernán Bermúdez

Javier May, gobernador de Tabasco (der.), reconoce que detención de Hernán Bermúdez (izq.) sería la causa de episodios violentos.

El gobernador de Tabasco, Javier May, reconoció que los recientes hechos violentos, los cuales dejaron como saldo la muerte de cuatro personas y el despliegue de un fuerte operativo en Villahermosa, podrían estar relacionados con la detención del exsecretario de Seguridad Pública y presunto líder de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena.

En conferencia de prensa el mandatario reconoció que siempre que se combate a un grupo delictivo “hay un reacomodo” de criminales que quieren “controlar o invadir una plaza” que ya la tiene controlada otra organización.

Sin embargo, el gobernador dijo que su administración está impactando a todas las organizaciones criminales con presencia en el estado, a través de decomisos de droga, armas y detenciones por diversos tipos de robo.

“Estamos afectando a todas las organizaciones delictivas en el estado. Todos los días hay detenciones, decomisos de drogas, de huachicol, de vehículos, armas… Recuperar un arma es un crimen menos, es un homicidio menos”, afirmó.

Añadió que la lucha entre cárteles es por el territorio y el mercado de drogas. Lo anterior debido a que, en Villahermosa, desde hace meses el grupo criminal La Barredora y el Cártel Jalisco Nueva Generación mantienen una disputa por la venta de droga en la zona.

Este domingo en el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Tabasco, en la avenida César Sandino, presuntos integrantes de la Barredora incendiaron una camioneta y dejaron una narcomanta con amenazas dirigidas al Gobierno federal.

