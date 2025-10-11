‘No tengo dudas de que este es un asunto de dinero’: Hermana de Omar ‘N’

Daniela Bravo, hermana de Omar "N", asegura que cuenta con pruebas para defender inocencia del exjugador.

Daniela Bravo, hermana del exfutbolista Omar “N”, quien enfrenta un proceso por presunto abuso sexual contra su hijastra, acusó que el caso ha sido injustamente motivado por un tema personal más que por uno de legalidad, por lo que pidió a las autoridades esclarecer las investigaciones: “No tengo dudas de que es un asunto de dinero”, afirmó.

En conferencia de prensa junto con la defensa del exgoleador del Club Chivas, Daniela Bravo aseguró que “coincidentemente” la denuncia en su contra se presentó cuando él estaba a punto de dejar a su expareja, madre de la víctima.

Omar "N" enfrenta un proceso por presunto delito sexual. ı Foto: IG @xsiempreconomarbravo

A propósito, la hermana del exfutbolista remarcó que, a pesar de su intención de separarse, él nunca dejó de dar manutención a la mujer y a su hijastra, quien después fue quien lo acusó de delito sexual.

“Él ya estaba a punto de separarse de esta persona y todo ahora sí que detonó, por así decir, casualmente este mes, el mismo en que ya él se iba a ir de su casa, que ya de alguna forma estaba ella enterada de que él en teoría la iba a dejar”, explicó la hermana del acusado.

Incluso, Daniela aseguró que la expareja de Omar “N”, madre de la víctima, le quedó a deber una importante cantidad de dinero de un préstamo.

“Se le pidió en su momento que le pagaran, no se pudo, y es hora que no se haya pagado. Tenemos fundamentos para presentar una demanda penal”, aseguró.

En otro sentido, Daniela Bravo defendió la inocencia de su hermano, y dijo que, los días en los que presuntamente ocurrió la agresión sexual por la que la hijastra de Omar “N” lo acusa de abuso, toda la familia se encontraba en un viaje en Los Mochis, Sinaloa.

Daniela argumentó que cuenta con todas las fotografías, boletos, videos y capturas de pantalla que documentan que ese 10 de mayo de 2019, ella, Omar “N” y su familia se encontraban realizando el citado viaje.

“Él estuvo conmigo y con mi familia en Los Mochis. Hay testigos, fotos, reservaciones y pases de abordar que presentamos en audiencia”, dijo.

Daniela Bravo añadió que un perito en informática revisó su teléfono celular para confirmar las fechas de las fotografías que, según ella, demuestran que el exjugador pasó tres días fuera de la ciudad.

Se dijo extrañada por el rechazo de pruebas de la defensa como boletos de avión y fotografías que coinciden, señala, con las fechas en que se acusa a su hermano.

También aseguró que la investigación en su contra contiene contradicciones y pruebas manipuladas, como “pantallazos con conversaciones cortadas y videos poco claros”.

Finalmente, expresó que la parte acusadora ha “mentido” y “manipulado” a las autoridades, por lo que urgió esclarecer los hechos.

“Me queda claro que le mintieron al gobernador y al Ministerio Público, porque su declaración no estaba bien fundamentada”, expresó.

El exfutbolista Omar “N”, histórico goleador de las Chivas, fue detenido en Zapopan, Jalisco, y vinculado a proceso por abuso sexual infantil agravado, acusado de agredir a su hijastra desde los 11 hasta los 17 años.

La Fiscalía sostiene que el caso se basa en un video, alrededor de 40 capturas de pantalla y un dictamen pericial; el juez ordenó prisión preventiva mientras continúa la investigación. De ser hallado culpable, el acusado podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión.

