Autoridades reconocen a Huixquilucan por reducir accidentes viales con campañas y operativos

Autoridades del IMSS-Bienestar y del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) reconocieron al gobierno de Huixquilucan por lograr la reducción de accidentes viales, lo que ha permitido que, durante el presente año, estos hayan salido de la lista de las 10 primeras causas de mortalidad en el municipio, y como resultado de la implementación de diversas campañas informativas y operativos para reforzar las medidas de seguridad y prevenir percances donde están involucrados vehículos automotores y motocicletas.

Durante la Primera Sesión del Comité de Salud de Huixquilucan, integrado por autoridades municipales, estatales y federales, la coordinadora de Salud de Huixquilucan del ISEM, María del Rosario Domínguez Ramos, resaltó que, de acuerdo con las cifras del IMSS-Bienestar, de 2013 a 2016, se registraron cerca de 190 accidentes automovilísticos y, para 2025, ya no figuran estas causas en las estadísticas, al registrar una tendencia a la baja de defunciones por accidentes o muertes violentas en Huixquilucan.

Por ello, expresó el reconocimiento de las autoridades federales y estatales a la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco y a su administración, por los esfuerzos que realiza para prevenir y evitar defunciones por accidentes viales y proteger a la población, los cuales, dijo, son un caso de éxito para el municipio y han salvado vidas.

Entre estos esfuerzos, destacan el Operativo de Inspección y Reordenamiento de Motocicletas, puesto en marcha por el gobierno de Huixquilucan desde inicios del presente año, así como campañas informativas como “Está prohibido” para exhortar a los conductores a respetar las medidas de seguridad y los límites de velocidad.

Campaña para reducir accidentes de tránsito en Huixquilucan. ı Foto: Cortesía

“Si me lo permiten, le hagan saber a la doctora Romina, el buen trabajo que ha estado realizando en cuanto a la mortalidad de accidentes o muertes violentas. Quisiera que le compartan a la doctora Romina Contreras, que la estrategia que ha estado realizando para vigilar que ya no anden sin caso los motociclistas y el estar con las actividades que lleva a cabo el Ayuntamiento, efectivamente, han disminuido bastante las defunciones por accidentes. Entonces, este es un caso de éxito para el municipio y es de reconocerse las estrategias que están realizando”, expresó la coordinadora de Salud del ISEM.

Por su parte, Romina Contreras agradeció a las autoridades federales y estatales por este reconocimiento, y refrendó que su administración seguirá trabajando para reforzar los operativos y campañas informativas que ayuden a mantener la reducción de accidentes viales, con el propósito de salvaguardar la vida, integridad física, seguridad y patrimonio de los huixquiluquenses.

“Desde que pusimos en marcha estas campañas y operativos, tuvimos muy claro que uno de los objetivos primordiales es salvar vidas. Por ello, agradezco a los conductores que cumplen con las medidas de seguridad para evitar accidentes viales y, para continuar con estos resultados positivos, los invito a seguir reforzando una cultura de respeto por las medidas de seguridad, señalamientos, reglamentos y, sobre todo, de autocuidado, pues todas estas medidas ayudan a cuidar su vida y reducir los riesgos de percances” Romina Contreras, presidenta municipal de Huixquilucan



Al centro, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras. ı Foto: Especial.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos del Centro de Mando de Huixquilucan:

(55) 3605 1439

(55) 3605 1440

(55) 3605 1441

(55) 5290 6064

(55) 8284 2237

(55) 5949 3799 de la Coordinación Municipal de Protección Civil

Además, es posible realizar reportes a través de la aplicación para teléfonos móviles SayVU, disponible en los sistemas Android e iOS.

cehr