Detienen a implicado en ataque armado contra tres agentes de la SSPC en Guerrero

En la imagen ilustrativa, una persona detenida con esposas en las manos.

Marcos “N”, alias “El Zorro” o “Mixteco”, fue detenido en flagrancia por su probable participación en un ataque armado contra tres agentes federales registrado este sábado en Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), la captura ocurrió tras una persecución, inmediatamente después de la agresión contra los agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) identificados como Eli “N”, Noé “N”, y Luis “N”.

El detenido es señalado por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio y fue puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

⭕️ #FGEGuerrero detiene en flagrancia a un masculino por el delito de tentativa de homicidio en agravio a tres agentes... Publicado por Fiscalía General del Estado de Guerrero en Sábado, 18 de octubre de 2025

Así ocurrió el ataque contra agentes de la SSPC

Más temprano este 18 de octubre, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero detalló que el ataque armado ocurrió sobre la avenida Del Taller, en la colonia Jacarandas, cuando los agentes federales realizaban labores de seguridad e investigación.

Dos individuos que viajaban en una motocicleta se aproximaron y abrieron fuego contra los agentes, quienes repelieron la agresión. Aunque los tres resultaron heridos, lograron abatir a uno de los atacantes. El otro, Marcos “N”, fue detenido momentos después gracias al seguimiento de cámaras de videovigilancia y la intervención de las fuerzas de seguridad.

Además, tres mujeres presuntamente relacionadas con el ataque también fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía de Guerrero destacó que en las acciones participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Policía Estatal.

En tanto, fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno mantienen un operativo con patrullajes terrestres, recorridos a pie, sobrevuelos y monitoreo permanente a través del C5 de Acapulco, para garantizar la seguridad y el orden en la zona.

COMUNICADO La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero informa: La mañana de este sábado 18 de octubre,... Publicado por Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero en Sábado, 18 de octubre de 2025

