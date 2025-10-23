‘Me prometió ayuda y no cumplió’: mujer exhibe a Rocío Nahle frente a Claudia Sheinbaum en Poza Rica

Damnificada reclama ayuda a la gobernadora de Veracruz durante visita de Sheinbaum

Durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al municipio de Poza Rica, una mujer protagonizó un reclamo público hacia la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, por no cumplir una promesa de apoyo.

El hecho ocurrió el 23 de octubre de 2025, en medio de la entrega de apoyos a personas afectadas por las recientes inundaciones en la región.

La mujer, que se desplazaba en silla de ruedas, se acercó a Nahle y expresó con firmeza: “Ella dijo que me iba a ayudar y no me ayudó en nada”.

Frente a Sheinbaum, una mujer encaró a Rocío Nahle: “Me prometió ayuda y no me cumplió”.



Y ella prefirió callarse, volviendo a ignorar al pueblo. Ojalá la gente de Veracruz les quede claro como es Morena. pic.twitter.com/oJJgWxSXvt — Lichi (@Aliciacasta08) October 24, 2025

Afirmó que la gobernadora se había comprometido previamente a apoyarla con recursos para su vivienda y asistencia para su hijo.

La respuesta de Nahle fue breve: “¿De qué, señora?”, generando un momento de tensión en el lugar. La presidenta Sheinbaum intervino de inmediato, solicitando los datos de la mujer para que las autoridades federales dieran seguimiento y se asegurará que recibiera la ayuda prometida.

El incidente encendió comentarios entre otros habitantes de Poza Rica, quienes aprovecharon la ocasión para denunciar la distribución irregular de apoyos.

Algunos señalaron que ciertas zonas solo recibieron sueros y asistencia mínima, mientras que otras quedaron sin atención. Se cuestionó también la priorización de áreas más visibles, presuntamente por motivos propagandísticos.

El reclamo pone de relieve la tensión entre las promesas gubernamentales y la experiencia real de los ciudadanos afectados por desastres naturales. Para Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, representa un desafío de percepción pública y eficacia en la gestión de recursos.

Por su parte, Sheinbaum mostró un papel activo al supervisar la entrega de apoyos y garantizar el seguimiento de los casos pendientes.

Este tipo de denuncias subraya la importancia de la transparencia y la coordinación entre los niveles de gobierno para atender de manera efectiva a quienes enfrentan emergencias, evitando incumplimientos y consolidando la confianza ciudadana en la gestión pública.

