Suman 40 nuevos camiones a la Ruta 109 Aeropuerto - Y Griega y Ruta 219, en NL

El Gobernador del Estado de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, entregó 40 nuevas unidades a la Ruta 109 Aeropuerto - Y Griega y Ruta 219 Provivienda.

Acompañado de la Titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, Samuel Alejandro García Sepúlveda resaltó que esta es la primera reestructura de la Cuenca Pesquería- Apodaca- Monterrey y se estima que para el mes de noviembre tenga todos sus autobuses nuevos.

En su discurso, Samuel Alejandro García Sepúlveda destacó que las nuevas Líneas del Metro 4 y 6 junto con estos camiones atenderán las deficiencias que tenía el servicio de transporte público para conectar con el Aeropuerto.

“Estas rutas estaban completamente abandonadas. Hoy con estos nuevos 40 camiones vamos a dar la difusión y vamos a pelear el monopolio para que la gente que llegue al Aeropuerto pueda usar el Metro, pueda usar estos camiones, si eres estudiante 9 pesos, si eres mujer después de las 10 de la mañana gratis”, apuntó Samuel Alejandro García Sepúlveda.

Samuel Alejandro García Sepúlveda mencionó que solo en el mes de octubre llegaron 600 nuevas unidades y están por recibirse 600 más, con los que se completará la meta de 4 mil nuevos autobuses y 400 Transmetros.

Por su parte, el Director General de Metrorrey, Abraham Vargas, indicó que al ser la más compleja, se destinarán más autobuses extras a esta Cuenca para que los tiempos de espera no se vean afectados.

“Prácticamente estamos duplicando la oferta y disminuyendo a la mitad los tiempos de espera. Antes el tiempo de espera en estos autobuses, era de más de 25 minutos y pasaban llenos. Hoy va a ser de menos de 15 minutos en el caso de la 219 de menos y 10 minutos” remarcó el funcionario.

Como parte de la estrategia del gobierno estatal para mejorar el servicio de transporte público se impulsa un proceso integral de reestructuración de rutas urbanas, buscando optimizar el servicio sin afectar la cobertura, garantizando así un servicio más eficiente y accesible para los usuarios del Área Metropolitana de Monterrey.

En este contexto, se entregaron 40 nuevas unidades a la Ruta 109 Aeropuerto - Y Griega y Ruta 219 Provivienda. La Ruta 109 cruza por los municipios de Apodaca, San Nicolás, Guadalupe y Monterrey; mientras que la Ruta 219 cruza por Apodaca y Guadalupe.

En el evento participaron además, el alcalde de Apodaca, César Garza Arredondo; el diputado federal, Andrés Cantú Ramírez; Sergio Elizondo, representante de la empresa Grupo Trees; Mario de la Garza, transportista; elementos de Fuerza Civil, operadoras y operadores de transporte, y público en general.

