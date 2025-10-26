Arrestan a 2 mujeres por robo de bebé Judith Alejandra Rivas en hospital de Durango

Karla “N” y Anabel “N” fueron detenidas por ser las presuntas responsables de la sustracción de la bebé Judith Alejandra Rivas, con un mes de edad, del Hospital Materno Infantil del área de neonatos en Durango.

De acuerdo con la fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza, el jueves 23 de octubre Karla “N” llegó al hospital a las 09:00 horas, vestida con ropa quirúrgica, e ingresó por la escalera de emergencia hacia una de las áreas, donde dejó una bolsa negra.

Anabel “N”, una trabajadora en el área de limpieza del nosocomio, contratada por una empresa privada, le contó presuntamente a Karla “N” quién era el bebé más viable para sustraerlo; le proporcionó información de la cuna, de los horarios, del cambio de turno, de alimentación.

La bebé Judith Alejandra Rivas, sustraída la madrugada del jueves del Hospital Materno Infantil de Durango, fue localizada, informó el viernes en la tarde el gobernador Esteban Villegas Villarreal.

“La bebé Judith Alejandra Rivas fue localizada y ya se encuentra con sus padres. La prioridad en este momento es su salud y recuperación”, anunció Esteban Villegas Villarreal en redes sociales.

Analizan revisar protocolos en Durango. ı Foto: Especial.

