PAN denuncia a Natalia Montaño, funcionaria que admitió ‘no hacer nada’ en show de comedia

Juan Pablo Colín, dirigente del PAN en Jalisco, informó que presentó denuncia contra funcionaria de Puerto Vallarta que admitió "no hacer nada".

El caso de Natalia Montaño, la funcionaria del ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, quien durante un show del comediante Franco Escamilla admitió solo “pasársela bien” en su trabajo, sigue dando de qué hablar. Ahora, la oposición al gobierno municipal presentó una denuncia por estos hechos.

Así lo informó el dirigente del PAN en Jalisco, Juan Pablo Colín, quien, mediante una conferencia de prensa, calificó los dichos de Montaño como una “falta de respeto” e informó que se procedió legalmente por ello.

En un clip de video de la citada conferencia que circuló por redes sociales, el dirigente panista aseguró que su fuerza política presentó una denuncia contra Natalia Montaño ante la Fiscalía Anticorrupción, por “confesar que es aviadora”.

“El PAN no puede pasar por alto eso, y presentamos la correspondiente denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, porque el PAN no permite eso; acá hacemos política en serio. La comedia la hace el que está en el escenario y no el que está en el público”, dijo Juan Pablo Colín.

Recordar que el ayuntamiento de Puerto Vallarta está encabezado por el presidente municipal Luis Ernesto Munguía, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que en años recientes ha sido rival del PAN debido a su coalición, en otros estados, con el partido oficialista Morena.

Natalia Montaño admite no hacer nada en su trabajo

Las recientes declaraciones del dirigente panista en Jalisco ocurren después de la controversia ocurrida por un clip de video tomado de uno de los más recientes shows de Franco Escamilla en Jalisco, en donde apareció la funcionaria del ayuntamiento.

En este clip se aprecia el momento cuando se le pregunta a Natalia Montaño a qué se dedica y cómo es su trabajo. Esta dinámica es común en los shows del comediante, quien hace preguntas al público sobre sus empleos o su vida sentimental para complementar su rutina.

A la pregunta, Natalia Montaño respondió que trabajaba en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta y, ante el cuestionamiento del cómico sobre qué actividades realiza, ella respondió: “Pues me la paso bien… Tomo mucho, me la paso comiendo, cenando, desayunando…”.

Incluso, Montaño admitió no saber cuál era su puesto exactamente dentro del Ayuntamiento.

Montaño se disculpa: “Lamento el tono en el que respondí”

Ante las fuertes reacciones que provocó este clip, Natalia Montaño respondió en dos ocasiones. La primera, dijo tajantemente que “cada cosa en su sitio”, es decir, que no estaba obligada a dar detalles de su trabajo en un show de comedia.

Sin embargo, días después emitió una disculpa pública, en la que lamentó el “tono” de su respuesta que, dijo, dio lugar a malentendidos.

“Lamento muchísimo el tono ligero en el que respondí, la confusión que esto pudo generar […] Con todo esto aprendí que debo cuidar mis palabras y capacitarnos siempre”, expresó.

