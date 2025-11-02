Michoacán rebasa cifra de policías asesinados en últimos 5 años

Aún no concluye el año, pero las cifras de policías asesinados en el estado de Michoacán ya rebasan el registro de los últimos cinco años.

Del 1 de enero hasta el 31 de octubre ya sumaban 29 uniformados ultimados en esta entidad, la cifra más alta desde 2019, cuando 41 elementos de seguridad fueron asesinados, de acuerdo con la organización Causa en Común.

Después, en un periodo de cinco años, los números de crímenes en Michoacán se mantuvieron a la baja. Para 2020 la cifra bajó a 26; a 20, en 2021; a 24, en 2022; a 28, en 2023, y a 17 en 2024.

Desde 2020 a la fecha, 11 asesinatos fueron cometidos contra elementos de seguridad en el municipio de Uruapan, donde el pasado 1 de noviembre fue asesinado el alcalde Carlos Manzo Rodríguez.

En la comparativa dentro de dicho periodo, el estado de Michoacán pasó de no figurar en los primeros cinco lugares con más uniformados ultimados en 2020, a ocupar el tercer lugar en 2022; el cuarto, en 2023; el quinto, en 2024, y nuevamente el cuarto durante 2025.

cehr