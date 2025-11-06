Pablo Lemus destaca avances en Jalisco en materia de salud, economía, infraestructura...

Pablo Lemus al final de su mensaje por Primer Informe de Gobierno.

Al rendir este jueves un mensaje por su Primer Informe de Gobierno, Pablo Lemus informó de avances en materia de salud, economía, infraestructura y movilidad, entre rubros que benefician a los habitantes de la entidad.

El mensaje de Pablo Lemus arrancó pasadas las 10:00 horas y la sede elegida para esta rendición de cuentas fue el Museo Cabañas.

El gobernador Pablo Lemus afirmó que en el sector educativo “Jalisco tiene sus propias necesidades y su propia visión de futuro”

“Ustedes saben adicionalmente mi amor por la música, mi amor por acercar a las niñas y a los niños a las finas artes decidimos y somos el primero Estado de la república que dentro de su plan de estudios tiene la clase de música todas las escuelas de Jalisco”, sostuvo Pablo Lemus.

El gobernador Pablo Lemus reconoció a atletas de la entidad.

“Estamos pidiendo crecer a 40 con una partida especializada para la contratación de entrenadores por 33 millones de pesos para atraer a los mejores del mundo y seguir conquistando los títulos durante 24 años más”.

En materia de salud, Pablo Lemus afirmó que su gobierno está buscando construir una red importantísima de hospitales en las regiones para “que no tengan que venir a Guadalajara a ser atendidos”.

El Gobernador aseguró que Jalisco cuenta calificación AAA por el buen manejo financiero

Al recordar que la entidad busca ser la California de México, Pablo Lemus destacó el crecimiento de ocho veces las exportaciones de Jalisco que el promedio nacional, mientras que en Inversión Extranjera Directa ha crecido y la entidad se ha convertido en un polo de atracción.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR