Estos son los municipios sin clases en Puebla este 10 y 11 de noviembre por Frente Frío

Este domingo por la tarde el gobierno de Puebla informó que se cancelarían clases este lunes 10 de noviembre en 14 mil 789 escuelas públicas y privadas debido a la llegada del Frente Frío número 13.

De acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (SMN Conagua) el Frente Frío número 13 ocasionará un día frío este lunes 10 de noviembre en la mayor parte del país, y este será originado por una masa de aire ártica.

Debido a esto, se espera que la temperatura descienda principalmente en las entidades del norte, noreste, oriente y centro de México, por lo que se sentirá un ambiente muy frío e inclusive gélido con heladas al amanecer.

Debido a esto, el gobierno de Puebla y la Secretaría de Educación Pública publicaron un comunicado en el que se especifica cuáles son los municipios en los que se suspenderán clases este 10 de noviembre.

Municipios sin clases en Puebla este 10 de noviembre por Frente Frío

Se suspenderán clases en 14 mil 789 escuelas de Puebla debido a las bajas temperaturas por el Frente Frío número 13, por lo que las escuelas de los municipios de las siguientes ciudades son las que no tendrán clases el lunes 10 y martes 11 de noviembre.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública los municipios de Puebla que no tendrán clases este lunes 10 de noviembre del 2025 son los ubicados en:

Valle de Serdán

Angelópolis

Valle de atlixco y Matamoros

Mixteca

Sierra Norte

Sierra Nororiental

Mientras que los municipios de Puebla que no tendrán clases este martes 11 de noviembre del 2025 son los ubicados en:

Sierra Norte

Sierra Nororiental

¿Qué hacer ante un frente frío?

Durante un Frente Frío se presentan masas polares que transportan aire frío, y estas provocan vientos fuertes, cielos nublados, y en ocasiones pueden provocar lluvia, granizo, llovizna e incluso nieve.

En caso de un Frente Frío, es recomentable tomar algunas precauciones, pues en esa época las personas son más propensas a contraer enfermedades de vías respiratorias como gripe, influenza o bronquitis.

Para evitar afectaciones, se recomienda evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarse adecuadamente en capas, cubrir nariz y boca al salir, consumir frutas y verduras con vitamina A y C, y lavarse las manos recurrentemente.

En caso de no tener que salir, es recomentable permanecer en casa y solo salir cuando sea necesario, además de abrigarse bien por la noche, y no dejar a las mascotas a la interperie.