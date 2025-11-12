Uruapan cancela desfile del 20 de noviembre por inseguridad y tras el asesinato de Carlos Manzo

Ante el clima de inseguridad en Uruapan, Michoacán, y en memoria de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde asesinado el 1 de noviembre, el Ayuntamiento decidió cancelar el desfile conmemorativo por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

La determinación sucede once días después del asesinato de Manzo, y tras la designación de su viuda, Grecia Quiroz García, como presidencia municipal el pasado 5 de noviembre.

“Esta decisión se toma con profundo respeto y responsabilidad, priorizando la seguridad y tranquilidad de todas las familias uruapenses”, informó la administración local a una semana de las celebraciones previstas en todo el país para el jueves 20 de noviembre.

Uruapan cancela el desfile conmemorativo del 20 de noviembre. ı Foto: Facebook, @UruapanGobiernoMunicipal

¿Dónde está el mural en honor a Carlos Manzo en Uruapan?

Por otra parte, en el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, conocido también como Parque Nacional de Uruapan, un grupo de artistas locales realizaron un mural en homenaje a Carlos Manzo.

El mural, que “refleja el reconocimiento a su labor y dedicación al cuidado de nuestro patrimonio natural”, se encuentra justo en la entrada del Parque, a su vez ubicado a unos 900 metros de la Plaza Morelos, en el centro del municipio, donde el 2 de noviembre Uruapan despidió a Carlos Manzo.

“Este homenaje fue realizado por un grupo de artista uruapenses. Un hombre que con su valentía y coraje se ganó el corazón del pueblo, y qué mejor lugar que en el Parque Nacional, lo más bonito que tenemos en Uruapan, Callaron su voz, pero el pueblo habla por él”, destacó el Parque en una publicación en Instagram, que acompañó con el tema instrumental de banda “Ilusión 98″, pieza musical que, según habitantes del municipio, era una de las favoritas de Manzo y que la Banda Perla de Michoacán busca rebautizar como “El Son de Carlos Manzo”.

Uruapan busca levantar estatua en honor a Carlos Manzo

Por otra parte, el gobierno municipal convocó a sumarse a la campaña “Ni un paso atrás”, que consiste en una colecta de llaves para erigir una estatua en honor a Calos Manzo.

En su cuenta de Facebook, el Ayuntamiento pidió a los habitantes llevar sus llaves al centro de acopio de la Casa de Cultura, ubicada frente a la Plaza Morelos, a la altura del obelisco conocido como el “Monumento a Los Mártires de Uruapan”.

“De manos uruapenses nacerá el monumento que recordará por siempre a un hombre que dedicó su vida a servir, a construir, a soñar con un Uruapan más justo y humano. Forjemos juntos su legado“, destacó la administración local.

