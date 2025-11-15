Colectivos ‘Generación Z’ marchan en Michoacán contra violencia; Grecia deslinda a movimiento del Sombrero

La marcha convocada por la “Generación Z” para este 15 de noviembre ha generado controversia en Michoacán, especialmente por las versiones encontradas sobre quién la organiza y su vínculo con el Movimiento del Sombrero, fundado por el alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo.

Grecia Itzel Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan y viuda de Manzo, aclaró en conferencia de prensa que no participará ni encabeza la movilización. “Que sepan que nosotros no estamos encabezando esta marcha. No sé quién o por quién esté siendo organizada … yo decidí no asistir”, afirmó.

Quiroz aseguró que hay personas que intentan “colgarse” de la memoria de su esposo y del Movimiento del Sombrero para impulsar otros fines.

Por su parte, el Movimiento del Sombrero ha hecho un llamado al gobierno federal para no desacreditar la marcha. El diputado michoacano Carlos Bautista Tafolla, integrante del movimiento, confirmó que sí asistirá a la movilización en la Ciudad de México, pero como ciudadano. Hizo un llamado a que la manifestación sea pacífica y carente de provocaciones.

Tafolla también pidió que se respete el derecho de manifestación: “solo queremos paz … Hago un llamado al Gobierno federal para no descalificar esta movilización porque tienen que respetar el derecho a la libre manifestación”, dijo.

Mientras tanto, algunos miembros del Movimiento del Sombrero han optado por mantenerse al margen de la marcha. Guadalupe Mendoza Arias, diputada federal del grupo, informó que no asistirá por razones de seguridad, luego de recibir amenazas tras el asesinato de Manzo.

Según los organizadores de la marcha “Generación Z”, su protesta responde al asesinato de Carlos Manzo y exige justicia, pero también abarca reclamos más amplios sobre la inseguridad, la impunidad y la violencia en el país.

En ese sentido, el Movimiento del Sombrero recalca su carácter apartidista y subraya que su lucha por la memoria de Manzo y por la paz en Uruapan, no necesariamente coincide con la convocatoria nacional de la Generación Z.

La marcha del 15 de noviembre podría convertirse, por tanto, en un punto de tensión entre los jóvenes manifestantes, el Movimiento del Sombrero y el gobierno federal, en un momento en que la exigencia pública de justicia por el asesinato de Manzo se funde con reclamos más amplios de la juventud mexicana.

