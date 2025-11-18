Ecatepec y Tlalnepantla unen esfuerzos por la seguridad

Con la intención de fortalecer la prevención de ilícitos, mejorar capacidad de respuesta ante emergencias y optimizar uso de recursos humanos y materiales, con apoyo de Marina y Guardia Nacional, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss y el alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz firmaron un convenio de seguridad.

Ante cientos de vecinos de ambos municipios, la alcaldesa afirmó que la vida de los ciudadanos es la prioridad de todo gobierno, velar por la seguridad de quienes salen a laborar, llevan a sus hijos a la escuela y que regresen salvos y sanos a casa.

“Es importante poder consolidar con Tlalnepantla una coordinación que ya traemos, que ya hemos estado trabajando, porque hay partes altas donde necesitamos hacer doble muro, intercambiar estrategias, información, inteligencia, investigación en beneficio de todos los vecinos de Tlalnepantla y Ecatepec, en donde para la vida de las personas no hay fronteras”.

Precisó que con este acuerdo habrá coordinación para implementar operativos en conjunto entre ambos municipios con el respaldo de Fuerza de Tarea Marina y fuerzas federales, que forman parte del Mando Coordinado, la estrategia que impulsó la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, para visibilizar a la Zona Oriente que coordina estrategias de inteligencia e investigación con los tres niveles de gobierno para bajar los delitos.

“En Ecatepec no hay parangón de los años pasados, en los que gobernó gente que consintió y toleró delincuencia en la calle, por eso hoy estamos atacando en conjunto, los tres niveles de gobierno, a todo lo que tiene que ver con la delincuencia y los criminales, esto no va a parar ahí, porque vienen más operativos de estrategia que están bajando las autoridades federales”, afirmó Cisneros.

En su intervención, el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez destacó que comparte una frontera difícil con Ecatepec y ambo municipios enfrentan un antecedente similar como que en el pasado prevalecieron intereses ajenos, por eso combatir la delincuencia también implica depurar las corporaciones.

“Hay una ciudadanía que juzga y exige con severidad, por eso celebramos con determinación la firma de este convenio y reconozco a la presidenta municipal de Ecatepec su voluntad, está consciente de la problemática que plantea una frontera tan difícil como es la de Tlalnepantla y Ecatepec”, enfatizó.

El convenio de seguridad establece optimizar el uso de recursos humanos, materiales y tecnológicos e implementar programas conjuntos de capacitación y profesionalización policial, compartir información e inteligencia que permita mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo o comisión de delitos.

El Comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Ecatepec, Edgar Machado Peña afirmó que este acuerdo fortalece la estrategia de Mando Unificado que ha permitido la reducción de índices delictivos mediante la proximidad social, prevención de ilícitos y atención a delitos de alto impacto como el robo de vehículos

“Con este acuerdo podemos fortalecer las actividades del mando unificado y por su puesto las actividades de Marina en Tlalnepantla podrán fortalecerse, estamos dando este mensaje de solidaridad y de unión de lo que hemos venido construyendo desde el inicio de esta administración, un pueblo seguro y en paz, y un verdadero cambio”, puntualizó.

