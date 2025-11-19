Fiscalía de Guerrero y fuerzas federales arrestan a ‘El Gordo’, por homicidio en grado de tentativa de elementos de SSPC

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Marina (Semar), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPGro), cumplimentó una orden de aprehensión en el municipio de Iguala de la Independencia, en contra de Pedro “N”, alias “El Gordo”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con los actos de investigación, el “El Gordo” estaría relacionado con los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2025, cuando un grupo armado agredió con disparos de arma de fuego a personal operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, mientras realizaban actos de investigación en el municipio de Acapulco de Juárez.

El detenido será puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado que lo requiere, a efecto de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero reafirmó su compromiso con la procuración de justicia y el combate a la impunidad.

FGR