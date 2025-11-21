Llevará Fiscalía de Michoacán cápsulas de seguridad digital a salas de Cinépolis de todo el país

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y la empresa Cinépolis firmaron un convenio de colaboración mediante el cual se difundirán videoclips de seguridad digital en alrededor de 500 salas de cine en todo el país, con el objetivo de fortalecer las estrategias de sensibilización y seguridad dirigidas a distintos sectores de la población de todo el país.

Durante el acto realizado en Morelia, el fiscal general, Carlos Torres Piña, destacó la importancia de este acuerdo al subrayar que representa un esfuerzo conjunto entre instituciones públicas y el sector privado para impulsar acciones de alto impacto social.

“La Fiscalía General del Estado de Michoacán reconoce y agradece a Cinépolis por la disposición y compromiso demostrados al concretar este convenio de colaboración. Esta alianza constituye un ejemplo claro de cómo la coordinación entre instituciones y sector privado puede generar acciones de alto alcance social, coadyuvando de manera solidaria con la ciudadanía para construir entornos digitales más seguros”, afirmó.

Torres Piña explicó que los materiales audiovisuales que se proyectarán en las salas de cine estarán orientados a la prevención de delitos cibernéticos, con información clara, accesible y focalizada según las clasificaciones de edad y géneros cinematográficos, lo que permitirá emitir mensajes adecuados al contexto de cada grupo de audiencia.

Señaló que, hasta el momento, se han identificado alrededor de 11 tipos de conductas delictivas que se cometen mediante plataformas digitales, tales como el engaño por correo, SMS, WhatsApp, phishing, smishing, grooming y sexting, entre otros.

El fiscal resaltó que la infraestructura y capacidad de alcance de Cinépolis permitirá multiplicar el impacto preventivo, además de abrir la posibilidad de incorporar nuevos contenidos que respondan a la evolución de riesgos digitales y conductas delictivas emergentes.

Asimismo, informó que la estrategia será reforzada con campañas presenciales en plazas y centros comerciales, así como con actividades informativas dirigidas a fortalecer la cultura de seguridad digital entre niñas, niños, adolescentes y adultos.

Torres Piña subrayó también el valor simbólico del respaldo de Cinépolis, empresa multinacional de origen michoacano, al señalar que esta alianza envía un mensaje de confianza hacia las instituciones públicas y evidencia que el trabajo conjunto fortalece las capacidades institucionales para avanzar hacia un Michoacán más seguro.

La firma del convenio estuvo a cargo del fiscal Carlos Torres Piña y del director Jurídico de Cinépolis, Edmundo Rivero Sánchez, quienes coincidieron en que el acuerdo permitirá fortalecer la difusión de contenido preventivo tanto en salas de cine como en redes sociales, contribuyendo así a una comunicación más cercana y efectiva con la ciudadanía.

