Asesinan a Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz.

Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz, fue asesinado, hechos por los cuales la Fiscalía General del Estado inició una investigación.

De acuerdo con los primeros reportes, Mezhua Campos fue privado de la vida mediante un ataque directo en la localidad Piedras Blancas del mismo municipio, si bien las causas y la ejecución del presunto homicidio siguen bajo investigación.

Los hechos fueron informados inicialmente a través de una publicación en las propias redes sociales de Mezhua Campos, escrita por personas cercanas al exalcalde.

“Con profunda tristeza informamos que han ASESINADO a nuestro líder Juan Carlos Mezhua. Repudiamos las acciones sin resultados de la gobernadora y la presidenta de la república. Aquí los resultados de su estrategia de Paz, cuando la única paz es para los delincuentes. Juan Carlos era un hombre de íntegro (sic.) y de mucho oficio político, un gran ser humano”, se lee en el mensaje.

Posteriormente, los hechos fueron confirmados por la Fiscalía de Veracruz, la cual informó que, por ellos, inició una carpeta de investigación, a través de la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos.

“La Fiscalía General del Estado informa que, derivado de los hechos registrados en la localidad Piedra Blancas, perteneciente a este municipio, en los que privaran de la vida a la víctima J.C.M.C., ex alcalde de Zongolica, a través de la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos se ha iniciado una carpeta de investigación”, escribió en un mensaje en X.

“En seguimiento, se encuentran en curso las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos por parte de fiscales, peritos y policías ministeriales”, abundó.

Juan Carlos Mezhua fue presidente municipal de Zongolica de 2018 a 2021, por el ahora extinto Partido de la Revolución Democrática, del cual también fue dirigente estatal.

Actualmente, buscaba formar un partido político local llamado Movimiento Independiente, el cual buscaba gobernar el estado sin la participación de las fuerzas políticas tradicionales.

Mezhua Campos ocupó otros cargos como diputado y coordinador estatal de alcaldes perredistas en Veracruz.

