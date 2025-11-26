Estos son los bloqueos carreteros en Jalisco hoy 26 de noviembre

Desde el inicio de esta semana los transportistas y productores comenzaron un paro nacional, así como un bloqueo de carreteras y autopistas en distintos puntos del país, por lo que la circulación en diversas vialidades se vió afectada.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) hicieron una alianza, con la finalidad de llevar a cabo este paro nacional para poder manifestar sus demandas.

De acuerdo con una publicación de ANTAC en redes sociales, el sector primario se encuentra en una crisis desde hace años, por lo que decidieron realizar este bloqueo de vialidades con la finalidad de ejercer presión a las autoridades correspondientes.

“Somos dos pilares de la nación que el sistema ha decidido ignorar, pero que juntos somos la columna vertebral de México” señala la ANTAC, haciéndo énfasis en que ambos sectores han sido víctimas de inseguridad y un sistema económico injusto.

Comunicado ANTAC ı Foto: Redes Sociales

Bloqueos carreteros en Jalisco hoy 26 de noviembre

Pese a que el paro nacional se había anunciado únicamente para este lunes 24 de noviembre, tras 48 horas los bloqueos de carreteras persisten en puntos estratégicos de Jalisco.

Por la noche la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Jalisco (SICT) informó que los bloqueos por presencia de manifestantes continuabana activos en cinco carreteras federales:

Autopista México-Guadalajara km 426, en la Caseta de Ocotlán

Autopista Guadalajara-Colima km 87

Ramal La Barca-Jiquilpan, km 10

La Barca-Atotonilco

Irapuato-Guadalajara km 159+500

Bloqueos de productores y transportistas ı Foto: Redes Sociales

Mientras que por la mañana de este miércoles 26 de noviembre los bloqueos en las carreteras federales de Jalisco continúan activos por presencia de manifestantes en cinco puntos:

Autopista México-Gdl, km 426, en Ocotlán Ramal La Barca-Jiquilpan km 10 Autopista Gdl-Colima km 87 Carretera La Barca-Atotonilco km 1+800 Carretera Irapuato-Gdl, km 159+500

🚨Continúan 5 #bloqueos en #carreteras federales en #Jalisco, por manifestantes:

-Autopista México-Gdl, km 426, en Ocotlán

-Ramal La Barca-Jiquilpan km 10

-Autopista Gdl-Colima km 87

-Carretera La Barca-Atotonilco km 1+800

-Carretera Irapuato-Gdl, km 159+500

Permanezca atento. pic.twitter.com/fdKtDYQVOb — @SICT_Jalisco (@jalisco_sict) November 26, 2025

Debido a esto, se recomienda a los conductores mantenerse al tanto de la informción actualizada respecto al cierre de carreteras o al restablecimiento de circulación en los puntos mencionados.

Este martes los representantes de ambos sectores tuvieron una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con el secretario de Agricultura, Julio Berdegué; el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota; el subdirector de Conagua, Aarón Mastache; y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez.

Representantes campesinos y transportistas salieron de la Secretaría de Gobernación sin un acuerdo en la mesa de negociación de los recientes bloqueos ı Foto: Cuarto Oscuro

Por su parte la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo informó que no hay carpetas de investigación para las personas que estuvieron presentes en el bloqueo de las carreteras y autopistas, esto pese a que esta acción constituye un delito.

