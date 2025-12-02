Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Inhabilitan siete tomas clandestinas y detienen a cinco personas en operativos en Michoacán

Elementos federales desplegados en Michoacán han detenido a 147 personas desde el inicio del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Elementos del Ejército Mexicano desplegados en Michoacán como parte de la estrategia de seguridad para la paz y la justicia. Foto: X, @GabSeguridadMX
Ángel Molina

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Gabinete de Seguridad dio a conocer este martes la inhabilitación de siete tomas clandestinas de combustible y la detención de cinco personas en Michoacán.

Lo anterior, tras patrullajes y recorridos en huertas de aguacate de los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero y Zitácuaro, además de visitas a empacadoras e industrias cítricas de la región, que permitieron el aseguramiento de cinco vehículos y un arma de fuego.

En un comunicado, las autoridades ofrecieron un balance del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que el Gobierno Federal echó a andar el 10 de noviembre tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Entre los resultados de la estrategia de seguridad hasta el 1 de diciembre, suman:

  • 147 personas detenidas
  • 60 armas de fuego aseguradas, junto con 6 mil 954 cartuchos y 365 cargadores
  • 121 vehículos asegurados
  • 89 artefactos explosivos y 53 kilogramos de material explosivo asegurado
  • 426 kilogramos de metanfetamina y 18.7 kilogramos de marihuana incautados
  • 28 mil 800 litros y 7 mil 300 kilogramos de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas
  • 9 campamentos inhabilitados

En este sentido, el Gabinete de Seguridad refrendó, mediante el comunicado, su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades locales a favor de la población de Michoacán, con el objetivo de fortalecer la seguridad para la construcción de la paz en la entidad.

