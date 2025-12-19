Ley Esposa de San Luis Potosí: ¿Qué es y de qué se trata la controversial reforma?

En un esfuerzo por contribuir a la paridad de género en el quehacer político del país, diputados de San Luis Potosí aprobaron una reforma a la legislación electoral local que se hizo conocida como “Ley Esposa”, la cual busca aumentar la participación de las mujeres en cargos públicos locales.

Sin embargo, el nombre de “Ley Esposa” se refiere, precisamente, a la controversia que generó la aprobación de esta reforma. Diputados opositores y hasta la presidenta Claudia Sheinbaum han manifestado dudas sobre si esta ley realmente cumplirá su propósito de cerrar las brechas de género.

La principal crítica a la “Ley Esposa” (y el motivo por el que recibe ese nombre) está orientada a la apertura que, acusan, da a las cónyuges de personas en cargos de elección popular a sucederlos en los mismos con relativamente poca oposición. En esto consiste la controversial reforma.

¿Qué es y de qué trata la Ley Esposa?

La semana pasada, el Congreso de San Luis Potosí aprobó una reforma que modifica los artículos 36 y 72 de la Constitución Política del Estado, así como la Ley Electoral local, para establecer la alternancia de género obligatoria en la gubernatura del estado.

Específicamente, el artículo transitorio segundo indica que “para el proceso electoral local ordinario 2027, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes únicamente podrán registrar candidaturas de mujeres para la titularidad de la Gubernatura del Estado”.

Así, con esta reforma que obliga a postular únicamente a mujeres a la Gubernatura en los próximos comicios, los legisladores argumentan que se corrige la ausencia histórica de mujeres en este cargo en el estado.

La reforma fue aprobada con mayoría del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y sin votos de Morena, y ocurrió en un contexto de divorcio entre estos partidos en el Congreso del Estado.

Del mismo modo, las reformas aprobadas fueron conocidas popularmente como Ley Esposa debido a que entre las principales interesadas en ocupar la gubernatura del estado rumbo a los comicios de 2027 se encuentra Ruth González Silva, esposa del actual gobernador, Ricardo Gallardo.

Opositores al PVEM ven en la aprobación de estas reformas una maniobra para favorecer la postulación de González Silva al cargo y favorecer su triunfo.

Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la aprobación de estas modificaciones, y aseguró que “no es claro” que vaya a favorecer a las mujeres, como se plantea.

Mi recomendación es que lo analicen bien todos los congresos estatales que están en esta vía, porque finalmente los partidos ya tienen que presentar la paridad. Entonces, no es claro que esto de que ‘sea una vez mujer, una vez hombre’ sea necesariamente para ayudar a las mujeres, ¿no? Claudia Sheinbaum, presidenta de México



