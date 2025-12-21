SSP Sinaloa libera la autopista Mazatlán–Tepic tras bloqueos

La autopista Mazatlán–Tepic fue liberada luego de un operativo interinstitucional desplegado por autoridades de Sinaloa, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
La circulación se restableció tras las labores de remoción y aseguramiento realizadas en el tramo correspondiente al municipio de Escuinapa, al sur de la entidad.
A través de un comunicado, la SSP Sinaloa detalló que el Grupo Interinstitucional logró reabrir la vía de comunicación terrestre, mientras continúan los trabajos preventivos en las inmediaciones de la autopista. Las autoridades exhortaron a los automovilistas a circular con precaución y atender las indicaciones de la Guardia Nacional, que mantiene presencia en la zona.
De acuerdo con la dependencia, la situación en la cabecera municipal de Escuinapa se encuentra bajo control, gracias a los reconocimientos de seguridad realizados por las corporaciones estatales y federales.
El despliegue operativo tiene como objetivo garantizar la seguridad de la población y restablecer la normalidad en una de las carreteras más importantes del noroeste del país.
De acuerdo con reportes en la zona se dio un enfrentamiento a balazos además del bloqueo en la autopista por parte del crimen organizado.
La autopista Mazatlán–Tepic es una vía clave para la conectividad entre Sinaloa y Nayarit, por lo que su liberación representaba una prioridad para restablecer el tránsito y las actividades económicas en la zona.
Las autoridades estatales aseguraron que mantendrán los operativos necesarios para preservar el orden y la seguridad de quienes transitan por este corredor carretero.
