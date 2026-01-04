¿Quién era Adrián Corona, empresario tequilero encontrado sin vida en Jalisco?

El empresario tequilero, Adrían Corona fue encontrado sin vida y con signos de violencia luego de haber sido reportado como desaparecido en Jalisco, viajaba a Puerto Vallarta con su familia.

Adrián Corona viajaba hacía Puerto Vallarta con su pareja e hijos, y posteriormente fueron reportados como desaparecidos, se reporta que sufrieron un ataque directo mientras se trasladaban.

De acuerdo con medios locales, el presidente de Grupo Corona fue encontrado sin vida en el municipio de Atenguillo, Jalisco, el 29 de diciembre, luego de haber sido privado de la libertad.

Asimismo, señalan que Adrián Corona y su familia sufrieron un atentado directo el 27 de diciembre, pues de acuerdo con la información que se conoce, presuntamente habrían sido interceptados en la autopista con dirección a Talpa de Allende.

Medios locales señalan que los familiares fueron despojados de sus pertenencias, mientras que el empresario tequilero fue llevado a la fuerza en la región de la Sierra Occidental.

Adrián Corona, presidente de Grupo Corona ı Foto: Especial

¿Quién era Adrián Corona?

José Adrián Corona Radillo era originario de Tonaya, Jalisco, y durante una parte de su vida se desempeñó como empresario tequilero, promotor industrial y presidente de Grupo Corona, una empresa dedicada a la elaboración de bebidas alcohólicas.

Armando Corona fue muy reconocido en la industria tequilera de la región por su liderazgo, y por generar impacto en la economía local mediante la generación de empleos.

Debido al reconocimiento que tenía en la región, Grupo Corona, empresarios y amigos de Adrián Corona han externado sus condolencias a sus familiares y han lamentado la muerte del presidente de Grupo Corona.

La Asociación de Mujeres Profesionistas y Empresarias Jaliscienses lamentaron el fallecimiento de Adrián Corona, a quien reconocieron en 2024 por su apoyo y compromiso con la labor que desempeñan.

“Don Adrián será recordado por su generosidad y visión, especialmente por haber brindado empleo a tantas mujeres, contribuyendo de manera significativa al desarrollo de nuestra comunidad. Su ejemplo de liderazgo y solidaridad quedará siempre en nuestras memorias.” publicaron en redes sociales.

Este domingo 4 de enero se realizarán diversas actividades en homenaje a Adrián Corona en la planta Tonaya de Grupo Corona, en donde los restos del empresario llegarán a medio día.

Homenaje a Adrián Corona ı Foto: Captura de pantalla

Grupo Corona es una empresa familiar fundada por Don Armando Corona, quien, de acuerdo con la empresa, “decidió elaborar mezcal de forma artesanal, honrando así la tradición ancestral de su tierra.”

La familia Corona se dedicó a expandir la cantidad de bebidas que elaboraban de manera tradicional, por lo que actualmente es una empresa líder en la industria de las bebidas que ha logrado posicionarse tanto de manera local como internacional.

