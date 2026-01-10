Designan a Luis Felipe Córdova como Director de Tránsito en Culiacán

Designan a Luis Felipe Córdova como nuevo director de la Unidad de Vialidad de Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán designó a Luis Felipe Córdova como Director de la Unidad de Vialidad, tras el fallecimiento de su antecesor, Francisco Javier Zazueta, resultado de un ataque armado.

Así se informó en un comunicado difundido por la institución, en donde se remarcó que el coronel Alejandro Bravo Martínez, titular de la dependencia, nombró a Luis Felipe Córdova Lara como director de dicha área, con el objetivo de dar continuidad a las labores de seguridad vial y orden en la movilidad urbana.

El funcionario ya formaba parte de la estructura operativa de la corporación, donde se desempeñaba como subdirector de la Unidad Preventiva.

Córdova Lara es licenciado en Administración y actualmente cursa una maestría en Seguridad Pública.

Asumirá la responsabilidad de coordinar acciones orientadas a la protección de peatones y conductores, así como al correcto uso de la vía pública en el municipio.

Durante el acto de designación, el secretario exhortó al nuevo director a desempeñar sus funciones con profesionalismo, disciplina y apego a la normatividad vigente, así como a priorizar la integridad de la ciudadanía y el funcionamiento institucional de la Unidad de Vialidad.

La designación ocurre después de que su antecesor, Francisco Javier Zazueta Lizárraga, perdiera la vida tras ser atacado a balazos cuando se desplazaba en una camioneta en la entrada de la sindicatura de Aguaruto.

Según reportes locales, el mando fue interceptado y recibió múltiples impactos de arma de fuego, lo que provocó que el vehículo se impactara contra un poste.

Posteriormente fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Al lugar del ataque acudieron elementos de corporaciones municipales y estatales, quienes localizaron decenas de casquillos percutidos, presuntamente de armas largas.

Al respecto, el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, condenó el crimen y señaló que, de acuerdo con información preliminar, no existían registros de amenazas previas contra el funcionario.

Añadió que se mantiene coordinación con las autoridades investigadoras para el esclarecimiento de los hechos y la localización de los responsables.

Con información de Alan Gallegos.

