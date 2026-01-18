¿Quién es la Danna Paola, detenida por extorsión y posesión de drogas?

Una pareja fue detenida en Guadalajara por presunta extorsión y posesión de droga para presunta venta; el hombre de origen colombiano es Giovanni “N”, mientras que la mujer es Danna Paola “N”.

Una reciente detención realizada en la calle Penitenciaría de la Colonia Americana de Guadalajara llamó la atención de los usuarios en redes sociales y de medios debido al nombre de la mujer.

Danna Paola “N” de 23 años de edad, y Giovanni “N” alias “El Berraco” de 37 años de edad fueron detenidos durante una breve persecución realizada por las autoridades luego de recibir una llamada anónima al número 089.

La pareja viajaba a bordo de una motocicleta cuando se realizó la persecución debido a que fueron señalados por presuntamente exigir pagos violentos a los comerciantes y extorsionarlos mediante préstamos conocidos como “gota a gota” y “rifas colmbianas.”

Danna Paola “N” portaba ocho envoltorios con presunta droga sintética tipo cristal al momento de su detención, por lo que quedó a disposición del Ministerio Público por presunta extorsión y delitos contra la salud.

Danna Paola "N", detenida en Guadalajara por presunta extorsión y posesión de drogas ı Foto: Especial

Por su parte, “El Berraco”; de origen colombiano con situación migratoria irregular, fue señalado como presunto reclutador de personas de origen sudamericano para que se sumaran a la red de extorsión y préstamos ilegales.

Debido a esto, el operativo realizado por la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa Naciona, la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco tuvo como resultado que Giovanni “N” fuera remitido al Instituto Nacional de Migración para su posible deportación.

Giovanni "N", detenido en Guadalajara por presunta extorsión ı Foto: Especial

Danna Paola, señalada de extorsión, no es la primer detenida con este nombre

En México se han reportado diversas detenciones realizadas a mujeres con el nombre de Danna Paola, por lo que este caso no es el primero en recibir atención debido al que el nombre de las mujeres detenidas coincide con el nombre de la cantante de música pop.

El jueves 21 de agosto del 2025 se llevó a cabo la imputación de Danna Paola “N” en Morelos por delitos contra la salud y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

La mujer fue detenida y puesta en prisión preventiva luego de que se realizara un cateo en una tienda de abarrotes ubicada en el municipio de Temixco, donde presuntamente distribuía drogas.

En Tijuana una mujer con el nombre de Danna Paola “N” fue señalada por la presunta responsabilidad en el homicidio agravado de su hijo, quien tenía un año de edad, por lo que se le dictó prisión preventiva el 26 de diciembre del 2025 mientras se realiza la investigación complementaria.

La mujer estaba al cuidado de su hijo al interior de su domicilio ubicado en la colonia El Florido II Sección, donde presuntamente lo agredió físicamente provocándole la pérdida de conocimiento.

De acuerdo con la información que se conoce de los dictámenes periciales, el infante falleció por traumatismo craneoencefálico, traumatismo cerrado de abdomen y síndrome del niño maltratado.

