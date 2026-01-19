Grecia Quiroz, dispuesta a ser investigada por el asesinato de Carlos Manzo: ‘no estoy cerrada’

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, se dijo dispuesta a ser investigada por el homicidio del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez, al calificar como “absurdo” los señalamientos que pretenden implicarla en el asesinato de su esposo.

En conferencia de prensa, la alcaldesa aseguró que ha colaborado con las autoridades y subrayó que no está “cerrada” a ningún cuestionamiento, al señalar que cualquier persona puede “indagar y preguntar” sobre las acusaciones en su contra difundidas en redes sociales.

“Es absurdo, en verdad, que vengan a decir que yo pueda estar implicada en el tema de Carlos. Sin embargo, yo no estoy cerrada a ser investigada o a algún tipo de cuestionamiento" Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan



Quiroz puso a disposición de autoridades su celular, ante sospechas de funcionarios

Quiroz detalló que se reúne casi todas las semanas con el titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, a quien incluso le facilitó su teléfono celular cuando surgieron sospechas de funcionarios municipales involucrados en el crimen, ocurrido el 1 de noviembre durante el Festival de Velas, una celebración pública por el Día de Muertos en el centro de Uruapan.

“Yo no tengo ningún problema, casi cada ocho días me reúno con el fiscal y en algún momento, cuando se sospechaba de que alguien del grupo de WhatsApp había pasado información, yo misma le autoricé al fiscal mi teléfono celular para que viera quiénes estábamos dentro de ese grupo de WhatsApp", explicó. “Ustedes pueden indagar y preguntar si hacia a mi persona ha habido algún señalamiento” , añadió.

Ante las acusaciones, Quiroz resaltó que hubiera dado la vida por su esposo, a quien, a casi tres meses de su homicidio, recordó como “un gran ser humano, una gran persona, un gran padre, un gran esposo”, quien “merecía todo, la lealtad sobre todo”.

“Es un valor que él me enseñó y que en ningún momento yo iba ni voy a traicionar”, agregó.

El pasado 8 de enero fue detenido Samuel García Rivero, funcionario del Ayuntamiento de Uruapan, por facilitar información a los autores materiales e intelectuales del homicidio de Carlos Manzo, a cambio de dos dosis de cocaína, según lo expuesto durante la audiencia de vinculación a proceso.

Además, de acuerdo con el fiscal estatal, García Rivero, quien se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo, tenía conocimiento del plan para asesinar a Manzo desde al menos quince días antes.

El 8 de enero también fue detenida Yessenia “N”, quien fuera secretaria particular de Carlos Manzo y, posteriormente, encargada de despacho del Ayuntamiento, antes de que la viuda del edil, Grecia Quiroz García, fuera designada alcaldesa sustituta, el 5 de noviembre.

Sin embargo, Yessenia “N” fue liberada horas después, debido a que únicamente fue citada para “desahogar” parte del proceso en el que también han sido entrevistados otros diez funcionarios.

cehr