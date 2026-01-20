¿Cuándo se terminará el Puente Vehicular Nichupté?

Desde el 28 de abril del 2025 se dio a conocer que la construcción del Puente Vehicular Nichupté contaba con un avance del 77.4 por ciento; sin embargo, la apertura se retrasó.

El Puente Vehicular Nichupté será uno de los mas largos sobre una la laguna de América Latina, y esta estructura en forma de arco conectará a Cancún con la zona hotelera.

El Puente Vehicular Nichupté contará con un sistema inteligente vinculado a un C4, con la finalidad de brindar mayor seguridad tanto a los residentes de la región como a los turistas.

Esta construcción contará con “dos entronques y una sección transversal para el tránsito en tres carriles, ciclovía, andadores peatonales y sistema de iluminación”, y beneficiará a 1.3 millones de habitantes de Cancún, Quintana Roo.

Este puente tendrá una longitud total de 11.2 kilómetros, y este conectará la zona hotelera de Cancún con el Boulevard Colosio y las Avenidas Tulum, Kabah y Bonampak.

Puente Nichupté ı Foto: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

¿Cuándo se terminará el Puente Nichupté?

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la apertura del Puente Vehicular Nichupté se retrasará debido a que se encuentran realizando trabajos de reforzamento estructural.

Este reforzamiento se realizará con la finalidad de tener adecuaciones preventivas para poder garantizar la seguridad de la estructura metálica, debido a temas relacionados con el suelo y la karsticidad.

Durante los trabajos de reforzamento estructural del Puente Vehicular Nichupté se colocará cuatro pilotes adicionales, así como trabes metálicas en tres puntos de apoyo ubicados dentro de la laguna en el tramo más alto del puente.

Puente Nichupté ı Foto: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Dea acuerdo con el director general del Centro SICT Quintana Roo, Guido Mendiburu, actualmente se cuenta con un 93 por ciento de avance general del puente; sin embargo, se continúa con la pavimentación sobre el viaducto y el canal de navegación, así como la iluminación de toda la estructura.

Antes de que se realice la apertura del puente, este será sometido a pruebas dinámicas, e incluso se va a colocar cargas en ciertos puntos con la finalidad de brindar mayor seguridad.

Pese a que esta construcción inició en agosto del 2022 y se estimaba su entrega para finales del 2023, se retrasó su construcción por las condiciones climáticas, por lo que hasta el momento no se conoce una fecha estimada de apertura.

La apertura del Puente Vehicular Nichupté ha sido reprogramada en varias ocasiones, debido a que se han encontrado con diversas dificultades técnicas y condiciones climáticas.

Este martes Guido Mendiburu precisó que la apertura del Puente Vehicular Nichupté se realizará una vez que se logre garantizar que la obra está concluida y lista para que se utilice de manera segura.

Puente Vehicular Nichupté ı Foto: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

