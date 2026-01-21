Aguascalientes conquista la Feria Internacional de Turismo

Del 21 al 25 de enero, Aguascalientes tendrá presencia en la Feria Internacional de Turismo en Madrid (FITUR) 2026. Esta participación representa una oportunidad estratégica para que el estado muestre al mundo su identidad, su cultura y su amplia oferta turística.

Este evento es un escaparate ideal para dar a conocer la Feria Nacional de San Marcos (FNSM), una de las celebraciones más emblemáticas de México y reconocida internacionalmente.

Cabe destacar que Madrid será la comunidad invitada a la edición 198 de la FNSM, por lo que la FITUR es una excelente oportunidad para que Aguascalientes refuerce sus vínculos culturales con España.

Además de promover la FNSM, en esta exposición Aguascalientes dará a conocer la tauromaquia como un pilar de la vida cultural del estado y referente internacional, con carteles de primer nivel en plazas como la Monumental de Aguascalientes y la Plaza San Marcos, consolidando al estado como una verdadera capital taurina de América.

Aguascalientes también se presenta en esta feria como un destino diverso y activo durante todo el año, ya que su oferta incluye la Ruta del Vino, el Festival Cultural de Calaveras, sus Pueblos Mágicos y experiencias de turismo médico, de negocios, aventura y romance, mostrando la variedad de opciones que atraen a todo tipo de visitantes.

Con su participación en FITUR, Aguascalientes se proyecta ante el mundo con identidad, tradición y visión internacional, al destacar sus experiencias culturales y turísticas como únicas y memorables. Esta feria internacional se consolida como una ventana clave para que turistas nacionales e internacionales descubran todo lo que el estado tiene para ofrecer.

