Puebla a la vanguardia como destino turístico ante tour operadores en Madrid

Con el objetivo de fortalecer la proyección internacional del estado y consolidar alianzas estratégicas para la atracción de visitantes, en el marco de las actividades previas a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, la secretaria de Desarrollo Turístico del Gobierno del Estado de Puebla, Carla López-Malo Villalón, encabezó la presentación del destino “Puebla, El Latido de México”, ante más de 70 agencias de viajes y tour operadores de España y otros países de Europa.

Esta acción forma parte de la estrategia de promoción impulsada por el gobernador Alejandro Armenta, en coordinación con la política turística nacional de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Dicha estrategia está orientada a posicionar a México y a sus estados como destinos competitivos, auténticos y con identidad propia en los principales mercados internacionales, con el objetivo de preservar las tradiciones y fortalecer la economía local, mediante una oferta que refleja la riqueza cultural, gastronómica y productiva de la entidad.

En este sentido, se llevó a cabo la Cena Gala “Dos fuegos, dos técnicas, un mismo origen”, un encuentro que integró cultura, identidad y tradición como ejes centrales de la oferta poblana.

Durante la bienvenida, la secretaria presentó a la comitiva del estado y a los anfitriones, a los que acudieron como representantes del talento culinario, productivo y artesanal de Puebla. Participaron: Ángel Vázquez, chef poblano del restaurante Augurio; Victoria Serrano, cocinera tradicional de Cholula y empresaria de Mole Xalóztoc; Raúl Persino Díaz, maestro mezcalero y creador de la marca Mezcal Arráncame la Vida; Román Valderrábano, caficultor de Xicotepec y fundador de Café El Catador; Acitlali Azucena Ávila Francisco, artesana especializada en bordados de Cuetzalan e integrante del proyecto Yolkuali; y Consuelo Díaz, artesana y especialista en pintura en Talavera Uriarte.

El programa incluyó la presentación del mezcal Arráncame la Vida, la cena temática preparada por el chef Ángel Vázquez, la cocinera tradicional Victoria Serrano y el maestro mezcalero Raúl Persino, así como una cata de café dirigida por Román Valderrábano.

Durante su mensaje, la secretaria de Desarrollo Turístico destacó la respuesta positiva del mercado europeo y la participación de una comitiva amplia y representativa. Subrayó que esta presentación marca el inicio de una agenda estratégica para el estado, previo al arranque de FITUR, con una participación histórica y encuentros clave para el fortalecimiento del sector turístico.

Por último, la secretaria de Desarrollo Turístico destacó la respuesta positiva del mercado europeo y la participación de una comitiva amplia y representativa. Subrayó que esta presentación marca el inicio de una agenda estratégica para el estado, previo al arranque de FITUR, con una participación histórica y encuentros clave para el fortalecimiento del sector turístico.

La secretaria de Desarrollo Turístico del Gobierno del Estado de Puebla, Carla López-Malo Villalón, encabezó la presentación del destino “Puebla, El Latido de México”, en el marco de las actividades previas a la Feria Internacional de Turismohttps://t.co/O8CRcw0G6R pic.twitter.com/RAxRqf52l3 — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 21, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR