Ramírez Bedolla y Grecia Quiroz supervisan arranque de pruebas del teleférico de Uruapan

Esta semana arrancarán las pruebas de funcionamiento del teleférico de Uruapan, una de las obras insignia en Michoacán, anunció el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Durante una supervisión de la construcción de las estaciones de este sistema de transporte, que presenta un 97 % de avance general, el mandatario michoacano explicó que las pruebas del sistema electromecánico pondrán en funcionamiento, con peso inducido, 40 de las 90 cabinas del trayecto entre las estaciones 1 y 3.

Con este proceso también comenzará la certificación del sistema de transporte, que estará a cargo de la empresa europea Tüv Süd, una de las dos certificadoras especializadas que existen a nivel mundial, y que deberá realizarse anualmente para garantizar la seguridad de los usuarios.

Alfredo Ramírez Bedolla puntualizó que cada una de las estaciones está diseñada con accesibilidad universal, las cuales contarán con elevadores de alto tráfico para brindar un servicio ágil y seguro a los usuarios.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, destacó que este sistema de transporte permitirá que viajen alrededor de 19 mil personas diariamente por los 8.4 kilómetros del trayecto, el cual cruzará la ciudad, generando grandes beneficios en materia de movilidad para la población uruapense.

El teleférico de Uruapan, desarrollado bajo principios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente, dijo Gladyz Butanda, garantizará que el crecimiento turístico se alinee con la preservación del entorno natural, siguiendo el camino de otras ciudades en México y el mundo donde este transporte se ha convertido en punto de referencia para turistas nacionales e internacionales.

Explicó también que el teleférico, el cual tuvo una inversión de 3.2 mil millones de pesos, contará con videovigilancia permanente, con lo cual se garantizarán viajes seguros para la población y visitantes a la llamada “capital mundial del aguacate”.

DESTACADOS

El teleférico transportará a 19 mil personas diariamente en Uruapan

El trayecto, que cruzará la ciudad, es de 8.4 kilómetros

Más de 3.2 mil mdp de inversión

Cuenta con seis estaciones, 50 torres y 90 cabinas

Funcionará con energía eléctrica 100 % limpia

