La Expo Agro es el rostro productivo de Sinaloa a nivel internacional, señala Gobernador Rubén Rocha Moya

El gobernador Rubén Rocha Moya dio a conocer que su administración apoyará con 12 millones de pesos al Comité Organizador de la Expo Agro 2026, para la realización de esta nueva edición el 25 y 26 de febrero, exposición que ya se ha convertido en una tradición en Sinaloa, un ícono que presenta la cara productiva de la entidad y que es punto de encuentro internacional de productores, tecnología y maquinaría.

En entrevista, Rubén Rocha Moya precisó que esta tradicional exposición es organizada por la CAADES y la Fundación Produce, y el Gobierno del Estado apoya al comité organizador para la realización del evento, que los últimos años ha mantenido como sede el Campo Experimental de la Fundación Produce, en la sindicatura de Aguaruto.

“Ellos tienen la organización plena, están invitando ya a los expositores, particularmente de maquinaria agrícola, hay buen interés de la comunidad agrícola. Nosotros los vamos a apoyar con 12 millones de pesos, es un evento que tiene mucha tradición, además de la tradición, es una materia que nos distingue, que nos identifica en el mundo agrícola, entonces es muy importante que no deje de hacerse”, dijo.

Ésta será la edición número 34 de Expo Agro Sinaloa, con la participación de 160 expositores nacionales y extranjeros provenientes de Holanda, Perú y Estados Unidos. También se celebrarán 24 conferencias especializadas en temas del agro, como lo son competitividad, sustentabilidad, efectos del cambio climático, cuidado del agua, entre otros rubros. Asimismo, exhibición de maquinaria, salón de agronegocios, transferencia de tecnologías y encuentros que versarán sobre las experiencias en materia de productividad y sostenibilidad.

