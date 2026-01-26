Fiscalía de Morelos se deslinda de detención de ‘El Botox’ en 2018

El titular de la Fiscalía General de Morelos, Fernando Blumenkron, afirmó que la detención de César Cervantes, alias “El Botox”, en 2018, se realizó únicamente como parte de una colaboración con la Fiscalía de Michoacán para ejecutar una orden de aprehensión.

Las declaraciones surgen luego de que se revelará que la captura de “El Botox” en el 2018 ocurrió en un domicilio vinculado a Samuel Sotelo Salgado, ex secretario de Gobierno en la administración de Cuauhtémoc Blanco.

El fiscal aclaró que Morelos no tuvo injerencia en el proceso ni en la posterior liberación del presunto extorsionador de productores de limón.

Blumenkron subrayó que “El Botox” quedó a disposición de la Fiscalía de Michoacán, responsable de la carpeta de investigación y de explicar por qué fue liberado año y medio después.

En un operación conjunta de @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico @FiscaliaMich y autoridades del estado de Michoacán fue detenido el Carlos Alejandro N “Botox” objetivo prioritario y generador de violencia en Michoacán. Principal extorsionador de limoneros y responsable de varios… pic.twitter.com/HlpOlEqwVt — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 22, 2026

Sin embargo, aseguró que Morelos colaborará nuevamente si alguna autoridad estatal o federal lo solicita.

Por su parte el ex secretario de Gobierno, negó cualquier relación con César Cervantes y rechazó tener vínculos con el crimen organizado, pues aseguró que nunca tuvo trato directo con la persona que rentó su casa en Cuernavaca, donde fue aprehendido el ahora imputado hace siete años.

César Alejandro “N” , alias “El Botox” , fue ingresado el pasado domingo al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el penal del Altiplano, después de haber sido vinculado a proceso por varios delitos, incluidos contra la salud y extorsión.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, “El Botox”, quien fue vinculado a proceso tras una larga audiencia celebrada el sábado, fue finalmente ingresado este domingo al penal de máxima seguridad, en donde permanecerá bajo prisión preventiva.

#FGR obtuvo este día vinculación a proceso en contra de César “N”, Eder “N” y Esteban “N”, por su probable participación en diversos delitos.



Más información ▶️ https://t.co/nmrMtdYXRz pic.twitter.com/hRdT2OIprq — FGR México (@FGRMexico) January 25, 2026

Con información de Ángel Molina

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT