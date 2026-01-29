Tlaxcala invierte 410 mdp para el desarrollo integral de la zona norte del estado.

En el marco de las Jornadas “Cumpliendo al Pueblo”, celebradas en Atlangatepec, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, informó que, en cuatro años, su administración invirtió 410 millones de pesos para impulsar el desarrollo integral en los municipios, que son parte de la región norte del estado, a través de acciones que impulsan el desarrollo integral de sus habitantes.

Durante el ejercicio de rendición de cuentas y de comunicación directa con la ciudadanía de la región, destacó que “antes los presidentes hacían su trabajo solos; se les mandaba su presupuesto y ellos tenían que ver cómo hacían. Ahora no, ahora acompaño a los 60 municipios con obras, acciones, beneficios, programas, apoyos a escuelas, con lentes, sillas de ruedas, prótesis, andaderas, aparatos auditivos, con puertas y ventanas, calentadores solares y muchas acciones más”.

En esta línea, detalló que Atlangatepec recibió 88.4 millones de pesos, Lázaro Cárdenas 55.5 millones, Tetla de la Solidaridad 144.2 millones, Terrenate 94.8 millones, Xaloztoc 62.8 millones y Emiliano Zapata 62 millones, recursos que se reflejan en acciones en materia de infraestructura, bienestar social, vivienda, salud, entre otras, para beneficio de la población.

“Eso es lo que realmente ha sido mi motor de vida. Les agradezco con todo el corazón que me hayan dado esta hermosa oportunidad de servirles y de hacerlo con mucho amor para ustedes. Quiero decirles que hasta el último día de mi gobierno será prioridad seguir entrando a miles de hogares”, puntualizó.

Lorena Cuéllar destacó que Tlaxcala se posiciona en el mapa nacional e internacional como un destino atractivo para la inversión y el turismo, gracias a una estrategia integral que ha permitido fortalecer su proyección, generar derrama económica y mejorar la vida.

“Quiero darles las gracias por ayudarme también a que hoy Tlaxcala esté de moda. Hoy queremos que siga viniendo mucha gente al estado. Sabemos que ningún esfuerzo es aislado, que cuando una persona trabaja, se prepara, estudia, emprende, desde luego fortalece el bienestar de todo el estado”, señaló.

Atlangatepec tiene mucho que decir y hoy el encuentro con las familias permitió que fueran ellas quienes marcaran el ritmo de lo que hace falta en su municipio.



Ante ciudadanos de Atlangatepec y Tetla de la Solidaridad, la titular del Ejecutivo local expuso que, en el proyecto de transformación puesto en marcha por su administración, la calidez y la hospitalidad de las y los tlaxcaltecas han sido fundamentales para que turismo se consolide como la segunda fuente de ingresos, con una derrama económica de cerca de 4 mil millones de pesos.

La mandataria estatal enfatizó que “cuando se gobierna sin corrupción y con responsabilidad” los resultados son tangibles en infraestructura, educación, seguridad y bienestar social.

Cuéllar Cisneros precisó que su gobierno ha invertido 10 mil millones de pesos en seguridad, 13 mil millones más en salud y se han realizado 6 mil 203 obras en todo el estado. Asimismo, resaltó que Tlaxcala es el segundo estado que logró reducir la pobreza y el primero en la generación de empleos formales en el país.

La participación de cada vecina y vecino es lo que hoy marca el camino, logrando que el bienestar se convierta en acciones que nacen de la propia comunidad.



Anunció que, con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en 2026 se ejecutarán proyectos importantes como el nuevo Hospital Regional del IMSS, con una capacidad de 260 camas, que beneficiará a más de 528 mil personas, reafirmando que la salud es una prioridad para su gobierno.

Al final del encuentro, que contó con las medidas sanitarias como la aplicación de gel antibacterial y uso de cubrebocas, la mandataria estatal entregó cuatro vehículos para las áreas de cirugía ambulatoria, esterilización canina y felina de la Secretaría de Salud (Sesa).

La gobernadora estuvo acompañada de la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar; de los secretarios de Educación, Homero Meneses Hernández; de Desarrollo Económico, Javier Marroquín Calderón; de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo y, de Infraestructura, Rubén Hernández Tapia, además de los alcaldes de Atlangatepec, Mónica Guadalupe Barranco Bizuet, y de Tetla, Giovanni Montiel López.

