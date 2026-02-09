Edomex ordena uso de cubrebocas en escuelas ante casos de sarampión

Ante el riesgo de contagio de sarampión la Secretaría de Salud del Estado de México emitió una serie de medidas sanitarias obligatorias que entran en vigor a partir de este lunes 9 de febrero de 2026, con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y familias.

La dependencia estatal instruyó a autoridades educativas, directivos de planteles y personal de salud escolar a implementar filtros sanitarios diarios en todas las escuelas del Edomex, como parte de una estrategia de detección temprana de posibles casos. Estas acciones buscan frenar la propagación del virus y fortalecer la vigilancia epidemiológica en los centros educativos.

Entre las principales disposiciones se encuentra la recomendación del uso de cubrebocas para personal escolar y alumnos en espacios cerrados o donde no sea posible mantener la distancia física, además de promover su correcta colocación cubriendo nariz y boca.

Los filtros sanitarios deberán incluir toma de temperatura con termómetro sin contacto y una revisión clínica rápida para identificar síntomas como fiebre mayor a 38 grados, erupciones en la piel, ojos enrojecidos, tos o lesiones dentro de la boca. En caso de detectar señales sospechosas, se deberá aislar al estudiante y contactar de inmediato a la unidad de salud correspondiente.

Las autoridades también refuerzan la importancia de la vacunación contra sarampión, rubéola y parotiditis (SRP) en niñas y niños de seis meses a nueve años, así como esquemas de refuerzo para personas de 10 a 49 años, conforme al calendario oficial.

Además, se ordenó capacitar al personal escolar en identificación de síntomas, protocolos de aislamiento y notificación, así como mantener comunicación directa con madres, padres y tutores sobre los procedimientos a seguir ante cualquier caso sospechoso.

Las escuelas deberán llevar un registro diario de los filtros sanitarios y reportar los casos detectados a la Dirección de Epidemiología del Estado. Como medidas complementarias, se exhortó a mantener aulas ventiladas, fomentar el lavado de manos y reforzar la higiene respiratoria.

Las recomendaciones fueron firmadas por la secretaria de Salud estatal, Dra. Macarena Montoya Olvera, como parte de una estrategia preventiva ante el riesgo de brotes.

