Explosión de ducto de Pemex en Oaxaca deja al menos 3 muertos y 6 lesionados

Fotografía compartida en redes sociales sobre la explosión e incendio en el ducto.

Una explosión en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el municipio de El Barrio de la Soledad, Oaxaca, en la región del istmo de Tehuantepec, dejó un saldo preliminar de tres personas fallecidas y seis heridas, hechos que ya atiende el cuerpo de bomberos estatal.

Así lo informó la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca (CEPCyGR) a través de un comunicado, en donde destacó que el incidente ocurrió mientras se llevaba a cabo un proceso ordinario de limpieza en el citado ducto, ubicado sobre la carretera de Acayucan a La Ventosa, paralelo al Tren Interoceánico.

Durante el mismo, informó Protección Civil, se registró una explosión y posteriormente un incendio, el cual alcanzó a varias personas que se encontraban presentes al momento de las labores de mantenimiento.

Protección Civil destacó que las seis personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales. Sin embargo, tres perdieron la vida en el momento. Mientras tanto, equipos de emergencia, incluido el Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca, sigue en el lugar de los hechos.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a clínicas particulares para su valoración y atención médica; mientras que en el lugar continúan las labores de seguridad, mitigación de riesgos y resguardo del área por parte de corporaciones de emergencia Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca



La CEPCyGR enfatizó que mantiene coordinación permanente con las instancias correspondientes para dar seguimiento a la situación. Se espera que la información se actualice a lo largo del día.

En este sentido, no se han aclarado las causas de la explosión que, posteriormente, derivó en el incendio. Pemex no ha emitido algún comunicado al respecto.

