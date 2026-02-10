Reportan secuestro de otras cinco personas en Sinaloa

Cinco hombres fueron privados de la libertad en la carretera Los Mochis-Ahome, a la altura del tronque con el ejido El Macapul, poco antes de haber salido del puerto de Mazatlán.

De acuerdo con medios locales, entre los desaparecidos hay dos hermanos y un padre e hijo. En un inicio medios locales habían mencionado que junto a los cinco desaparecidos también fue secuestrada una mujer, sin embargo, fue liberada horas después, con signos de tortura.

Dos de los hombres que fueron privados de su libertad responden a los nombres de Luis Ramón Flores Ceballos, de 38 años de edad, y su hijo Luis Armando Flores Vallejo, de 19, ambos originarios de Mazatlán, pero radicaban de manera temporal en la Villa de Ahome.

Mientras que la mujer es pareja sentimental de Luis Ramón Flores Ceballos y fue identificada como Yuri.

Las otras tres personas fueron identificadas como Juan Antonio Soto Espain, su hermano, José Ángel Soto Espain y Heriberto López Diaz.

Los hechos ocurrieron la mañana del viernes 6 de febrero de 2026, alrededor de las 09:00 horas, según los registros de las últimas señales que tuvieron las víctimas con sus familiares.

