Escoltas de empresario aguacatero enfrentan a delincuentes en Uruapan | VIDEO

Un enfrentamiento entre dos criminales y un grupo de escoltas dejó como saldo a un delincuente lesionado, luego de que éste y su cómplice, intentaron asaltar a un empresario aguacatero en Uruapan, Michoacán.

El hecho ocurrió en el acceso a un fraccionamiento privado de la colonia Jardines del Pedregal.

De acuerdo a la información reciente, dos sujetos en motocicleta seguían a corta distancia la camioneta de lujo en la que viajaba el empresario aguacatero acompañado de sus escoltas.

A los pocos segundos, los criminales intentan abrir la puerta trasera de la unidad y al no lograrlo, uno de ellos dispara e impacta en la Ford Explorer modelo Interceptor.

Uno de los disparos rompió el cristal y los escoltas del empresario repelen el ataque con armas cortas y largas y logran lesionar a uno de los delincuentes, mientras que el otro logra huir.

El sujeto fue custodiado por el personal de seguridad, hasta que arribaron los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, quienes se hizo cargo del criminal, el cual fue trasladado a un hospital.

Los reportes indican que al ser interrogado, el criminal herido, de nombre Francisco Javier, de 29 años de edad, confesó que su intención era despojar de una fuerte suma de dinero que minutos antes había retirado el empresario aguacatero.

El sujeto, ya hospitalizado, quedó en calidad de detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, por los delitos de Robo Calificado y Portación de Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército.

La Fiscalía de Michoacán inició las investigaciones y búsqueda del otro responsable de este hecho criminal, perpetrado en el municipio de Uruapan, el segundo con mayor índice delictivo de Michoacán, tan solo después de Morelia, la capital del estado.

