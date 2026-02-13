Asesinan a Blanca Estela Álvarez, regidora de MC en Manzanilla de la Paz, Jalisco

Blanca Estela Álvarez, regidora de Movimiento Ciudadano en el municipio de Manzanilla de la Paz, Jalisco, fue encontrada muerta a bordo de su vehículo en una brecha de la localidad.
Aunque en un primer momento las autoridades estatales descartaron señales de violencia, la Fiscalía del estado contradijo esta versión y confirmó horas después que la funcionaria fue estrangulada.
La Fiscalía de Jalisco emitió un comunicado, confirmando que Blanca Estela Álvarez fue víctima de homicidio y que presentaba huellas de estrangulamiento, según se determinó en la necropsia realizada.
Mirza Flores, coordinadora de Movimiento Ciudadano en Jalisco, lamentó el fallecimiento de la regidora a través de una esquela publicada en redes sociales, donde expresó sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos de la funcionaria.
Blanca Estela Álvarez había sido candidata en dos ocasiones a la presidencia municipal de Manzanilla de la Paz y se desempeñaba como empresaria turística en la región.
Este crimen se suma a la ola de violencia que ha golpeado recientemente a Movimiento Ciudadano.
Hace apenas dos semanas se registró un ataque armado contra Sergio Torres, presidente estatal del partido en Sinaloa, y la diputada Elizabeth Montoya Ojeda, quienes viajaban en una camioneta en Culiacán cuando fueron agredidos a balazos.
