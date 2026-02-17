Ricardo Gallardo y Volaris presentan 5 nuevos destinos en SLP

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona presentó las cinco nuevas rutas nacionales e internacionales de la aerolínea Volaris que conectarán a San Luis Potosí con Monterrey, Guadalajara, Puebla, Puerto Vallarta y Chicago, Estados Unidos, lo que impulsará la conectividad sin límites, el turismo, facilitará los vínculos comerciales y fortalecerá el dinamismo de la Entidad.

En el Centro de Negocios Potosí, acompañado de directivos de la aerolínea, el Gobernador destacó que estas rutas confirman el cambio que se vive en San Luis Potosí, un momento histórico en proyección y confianza, consolidándose como un punto de partida de movilidad, al resaltar que el Estado ha logrado captar más de 8 mil 500 millones de dólares en inversión extranjera.

Ricardo Gallardo Cardona destacó que estas nuevas rutas responden a la creciente demanda del mercado y posicionan a San Luis Potosí como un hub aéreo competitivo y dinámico, y se suman a los vuelos recientemente anunciados hacia el AIFA de la Ciudad de México y Monterrey de Viva Aerobus y las anunciadas el año pasado a Dallas, Houston y San Antonio, Texas.

Dionisio Arturo Pérez, Vicepresidente de Sostenibilidad y Desarrollo Corporativo de Volaris, destacó que San Luis Potosí es uno de los polos industriales más importantes del país y un mercado natural para la conectividad aérea, por lo que estas rutas detonarán mayor inversión, turismo y competitividad regional.

