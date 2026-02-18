Anuncia Salomón Jara Plan de Alto Impacto con acciones concretas en salud, seguridad, agua y caminos

Como parte del ajuste realizado a la Primavera Oaxaqueña, el Gobernador Salomón Jara Cruz anunció un Plan de Alto Impacto con acciones concretas en salud, seguridad, infraestructura carretera, urbana e hídrica; que darán resultados en temas prioritarios para el pueblo.

Salomón Jara Cruz detalló que, para garantizar el acceso al agua potable, invertirá más de 100 millones de pesos; con los cuales se construirán, en los próximos 120 días, cinco nuevos pozos y habilitará, en una primera etapa, los sectores de San Juan Chapultepec y de la zona centro, en la capital del estado.

“Con estas acciones, los periodos de tandeo que actualmente son de 40 a 60 días, los vamos a reducir de manera gradual a solo 10 días”, expresó Salomón Jara Cruz en conferencia de prensa.

Aunado a ello, Salomón Jara Cruz anunció la creación de la Secretaría del Agua, la cual será encabezada por Neftalí Amigdael López Hernández; quien dará seguimiento a las acciones que garanticen el abasto de este recurso esencial para la población.

En un esfuerzo por llevar más y mejores servicios a las y los oaxaqueños, especialmente a quienes menos tienen, Salomón Jara Cruz informó que, a partir del próximo lunes, acudirán casa por casa 114 brigadas médicas, las cuales brindarán mil 140 atenciones diarias.

Este despliegue operativo acercará servicios médicos de calidad a 60 mil familias, en 3 meses; que en primera instancia recorrerá la ciudad de Oaxaca y, posteriormente, los municipios de Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino.

De manera simultánea, las instituciones estatales en coordinación con las federales van a aumentar la cobertura médica en toda la entidad e incrementarán el abasto de medicamentos al 90 por ciento en hospitales y centros de salud.

Por otro lado, para salvaguardar el orden y proteger a las familias, el Gobierno de Oaxaca va a contratar a 300 nuevos elementos para la Policía Estatal, de los cuales, 100 se integrarán en este mes de febrero, y en el resto se incorporarán en los próximos 120 días.

Igualmente, como parte del programa Senderos Seguros, en los siguientes 3 meses, se iluminarán mil calles en municipios de la Zona Metropolitana de Oaxaca (ZMO), de tal manera, el 28 de febrero se inaugurarán las primeras 250 calles, que también contarán con botones de pánico y cámaras conectadas al Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i).

En un periodo de 30 días se entregarán 200 calles más, otras 250 en 60 días y para mayo, las 300 restantes.

Respecto a la infraestructura carretera, la Primavera Oaxaqueña asignó para este año más de mil millones de pesos para atender la red estatal, caminos rurales y calles en la capital de la entidad.

De esta manera, con 700 millones de pesos se va a financiar la construcción y rehabilitación de caminos rurales, 250 millones para rehabilitación y bacheo de calles y avenidas en la ZMO y 100 millones para la conservación de las carreteras estatales.

Estas acciones dan respuesta, con hechos, a la confianza ciudadana a este gobierno cercano que escucha a la gente y atiende sus demandas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR