Culmina con éxito el Carnaval de Mazatlán 2026; contó con asistencia de más de un millón 340 mil personas y una derrama superior a 1,582 mdp

Luego de seis días de fiesta, el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 ¡Arriba la Tambora! culminó este martes registrando una asistencia total a los eventos de más de un millón 340 mil personas, una derrama económica superior a los 1,582 millones de pesos y una ocupación hotelera promedio del 88 por ciento.

Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo estatal, destacó la confianza que los visitantes tuvieron en Mazatlán para venir a disfrutar de su máxima fiesta, así como también la participación de los mazatlecos en todas las actividades que rodearon a esta celebración.

“Estas cifras sin duda fortalecen la actividad turística y económica en el puerto, estamos felices de esta gran afluencia de turismo, alcanzamos el 88 por ciento de ocupación hotelera promedio en todo Mazatlán, con turistas nacionales y extranjeros”, afirmó.

En cuanto a los visitantes, fueron 157 mil 340 turistas los que asistieron al Carnaval, los cuales dejaron una derrama económica de mil 111 millones de pesos.

La funcionaria estatal resaltó la gran sinergia que se hizo entre el sector público y el privado para hacer de este Carnaval una fiesta histórica e inolvidable y reconoció el gran trabajo de la alcaldesa Estrella Palacios y el Ayuntamiento de Mazatlán, así como el resultado de saldo blanco gracias a la colaboración interinstitucional y al apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Rubén Rocha Moya.

“Es la suma de esfuerzos de todos, una gran sinergia entre los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada, en especial agradezco al apoyo de nuestro gobernador el Dr. Rubén Rocha Moya, con quien estoy profundamente agradecida por todo el apoyo extraordinario que nos dio, además de la presencia de medios nacionales que estuvieron presentes durante todos los eventos del Carnaval”, enfatizó.

El jueves, en el inició de la fiesta porteña, la presentación de Edén Muñoz durante la coronación de Javier I como Rey de la Alegría, convocó a más de 25 mil personas en el Estadio Teodoro Mariscal.

El viernes, durante la coronación de la Reina de los Juegos Florales, Mariana I, se presentó el espectáculo “Yo sé que te acordarás”, con la Banda Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y artistas invitados, ante más de 16 mil asistentes.

Para el sábado, Yuridia reunió a más de 20 mil personas en la coronación de Anahí I como Reina del Carnaval y en Olas Altas se realizó el Combate Naval teniendo un aforo de 95 mil asistentes.

El domingo, más de 550 mil personas admiraron el pasar de 32 impresionantes carros alegóricos en el Desfile de Carnaval, una celebración desbordante de música, tradición e historia a lo largo del paseo costero.

El lunes, durante la coronación de Eileen I como Reina del Carnaval Infantil, las cantantes Lara Campos y Belinda se presentaron ante más de 20 mil personas en el Estadio Teodoro Mariscal, mientras que por la noche Julio Preciado reunió en Olas Altas a más de 55 mil carnavaleros.

Y para el martes, con el segundo Desfile de Carnaval y más de 480 mil personas reunidas por la Avenida Del Mar, Paseo Claussen y Olas Altas, el Carnaval de Mazatlán 2026 dijo adiós, dejando seis días llenos de música de banda, historia, baile, alegría y diversión.

Además, Mazatlán vivió una intensa actividad turística que no solo se concentró en las zonas carnavaleras o en las coronaciones, sino también en sus atractivos más emblemáticos, como el Acuario, las playas, el Malecón y la Zona Dorada, que se vieron muy concurridos.

El parador fotográfico ubicado sobre la avenida Del Mar, a la altura del Valentino, registró una afluencia aproximada de 2 mil personas por noche, que armaron en esa zona su fiesta carnavalera, al igual que en la Plazuela Machado y Olas Altas, que del 12 al 17 de febrero conquistaron a turistas y locales con su historia y tradición.

