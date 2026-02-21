Guerrero alcanza 80% de ocupación hotelera con eventos de talla internacional

Al registrar una ocupación hotelera general del 80.9 por ciento, el estado de Guerrero reafirmó su posición como uno de los destinos preferidos a nivel nacional e internacional por su riqueza natural, cultural, gastronómica e histórica.
El titular de la Secretaría de Turismo Estatal (Sectur), Simón Quiñones Orozco, destacó que se ha consolidado una agenda diversa de actividades para este 2026, de acuerdo a la estrategia integral de turismo impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, con eventos enfocados en el turismo deportivo, de reuniones y gastronómico, resultado de la coordinación permanente con organizadores y líderes de encuentros de relevancia nacional e internacional.
El funcionario estatal informó que en el caso de Acapulco, la ocupación hotelera general se ubica en 83.2 por ciento. Por zonas, la Dorada reporta 96.5 por ciento; la Bahía Histórica, 72.7 por ciento; mientras que la Diamante alcanza 67.3 por ciento.
Enfrentamiento en Tula, Hidalgo, deja tres presuntos delincuentes abatidos y dos detenidos
En tanto que el binomio de playa Ixtapa-Zihuatanejo registra una ocupación promedio de 85.5 por ciento; Taxco reporta 45.4 por ciento, y La Unión alcanza 76.5 por ciento en actividad hotelera.
Quiñones Orozco también señaló que durante este fin de semana continúa en Acapulco el XXXVIII Congreso de la Región Sur Poniente de Alcohólicos Anónimos, que reúne a aproximadamente 14 mil personas y generará una derrama económica estimada en 70 millones de pesos, el cual se desarrolla hasta el 22 de febrero.
En materia de turismo deportivo, mencionó que el puerto ha comenzado a recibir a aficionados nacionales e internacionales que asistirán al Abierto Mexicano de Tenis, que se celebrará del 21 al 28 de febrero en la Arena GNP Seguros, evento que consolida a Acapulco como sede de competencias de alto nivel y fortalece la oferta complementaria en servicios, gastronomía y actividades recreativas.
cehr