Guerrero alcanza 80% de ocupación hotelera con eventos de talla internacional

Ocupación hotelera en Guerrero supera el 80% este sábado 21 de febrero de 2026.

Al registrar una ocupación hotelera general del 80.9 por ciento, el estado de Guerrero reafirmó su posición como uno de los destinos preferidos a nivel nacional e internacional por su riqueza natural, cultural, gastronómica e histórica.

El titular de la Secretaría de Turismo Estatal (Sectur), Simón Quiñones Orozco, destacó que se ha consolidado una agenda diversa de actividades para este 2026 , de acuerdo a la estrategia integral de turismo impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, con eventos enfocados en el turismo deportivo, de reuniones y gastronómico, resultado de la coordinación permanente con organizadores y líderes de encuentros de relevancia nacional e internacional.

Turistas nacionales e internacionales prefieren los destinos de Guerrero. ı Foto: Cortesía

El funcionario estatal informó que en el caso de Acapulco, la ocupación hotelera general se ubica en 83.2 por ciento. Por zonas, la Dorada reporta 96.5 por ciento; la Bahía Histórica, 72.7 por ciento; mientras que la Diamante alcanza 67.3 por ciento.

En tanto que el binomio de playa Ixtapa-Zihuatanejo registra una ocupación promedio de 85.5 por ciento; Taxco reporta 45.4 por ciento, y La Unión alcanza 76.5 por ciento en actividad hotelera.

Ocupación hotelera en Guerrero este sábado 21 de febrero de 2026. ı Foto: Especial

Quiñones Orozco también señaló que durante este fin de semana continúa en Acapulco el XXXVIII Congreso de la Región Sur Poniente de Alcohólicos Anónimos, que reúne a aproximadamente 14 mil personas y generará una derrama económica estimada en 70 millones de pesos, el cual se desarrolla hasta el 22 de febrero.

En materia de turismo deportivo, mencionó que el puerto ha comenzado a recibir a aficionados nacionales e internacionales que asistirán al Abierto Mexicano de Tenis, que se celebrará del 21 al 28 de febrero en la Arena GNP Seguros , evento que consolida a Acapulco como sede de competencias de alto nivel y fortalece la oferta complementaria en servicios, gastronomía y actividades recreativas.

