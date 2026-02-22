Marina del Pilar anuncia la suspensión de clases presenciales para mañana en Baja California.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila, informó que se suspenderán las clases presenciales, en ambos turnos, este lunes 23 de febrero de 2026.

Explicó que la asistencia a los centros educativos se realizará de forma virtual a lo largo y ancho de todo el estado y en todos los niveles educativos, tanto públicos como privados.

“Se determinó que este lunes 23 de febrero las clases se realicen en modalidad a distancia en todo Baja California, en ambos turnos y en todos los niveles educativos, tanto públicos como privados”, escribió la gobernadora del estado en las redes sociales.

Además, aseguró que se sigue trabajando para que las actividades en el estado se desarrollen con normalidad y en condiciones seguras.

“Seguimos trabajando para que las actividades se desarrollen con normalidad y en condiciones seguras para todas y todos”, indicó la mandataria estatal.

Previamente, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que se han registrado incidencias en la red carretera federal libre de peaje en Baja California.

Los incidentes, que incluyen bloqueos e incendios en algunos tramos, se reportan tras un operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con presencia en los 32 estados de la República Mexicana.

El líder criminal fue abatido después de un enfrentamiento con Fuerzas Armadas de México en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, donde se ha registrado el mayor número de bloqueos por parte del crimen organizado.

“El Mencho” perdió la vida mientras era trasladado a la Ciudad de México. Asimismo, 6 integrantes del CJNG fueron abatidos en la misma operación.

El CJNG provocó varios incidentes de seguridad en carias partes del país, en donde en su mayoría se han realizado la quema de vehículos.

Afortunadamente, el Cártel no realizó acciones de inseguridad en las 32 entidades del país, solo se han registrado la quema de vehículos en al menos 11 entidades del país.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas han confirmado que al menos 3 militares resultaron heridos por la operación realizada en Jalisco.

