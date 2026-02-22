Marina del Pilar refuerza seguridad en Baja California ante bloqueos de este domingo

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar informó que derivado de un operativo federal en el que fue abatido el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera alias “el Mencho” se presentó la quema de vehículos en distintos tramos carreteros del estado.

Agregó que la Mesa de Seguridad Estatal se encuentra en sesión permanente y se desplegó operativos de captura inmediatos.

“He instruido el reforzamiento total de la vigilancia en todo el estado, en estrecha coordinación con las fuerzas federales y municipales, ampliando los patrullajes y puntos de control para garantizar la seguridad de los bajacalifornianos”, dijo en sus redes sociales.

A través de rede sociales, usuarios compartieron información sobre quema de vehículos y bloqueos carreteros en las zonas de Tecate, San Quintín y Tijuana, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

En los comentarios de la publicación de la gobernadora, pobladores piden que se considere una suspensión de clases en el estado en caso de que la violencia continúe en aumento.

En diversos estados del país se han registrado estos actos desde muy tempranas horas de este domingo, luego de que se iniciaran operativos en Jalisco, que culminaron con el fallecimiento de “El Mencho”.

De igual forma, en estados como Nayarit y Jalisco las clases para el día lunes 23 de febrero fueron suspendidas con el fin de resguardar la integridad de los niño y niñas, pidiendo a los padres de familia mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

Varios estados del país han realizado un reforzamiento de seguridad tanto en sus fronteras como al interior de las ciudades, mientras autoridades continúan trabajando para reestablecer el orden.

Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", en fotografías del gobierno de Estados Unidos. ı Foto: state.gov

