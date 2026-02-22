Zacatecas refuerza seguridad tras abatimiento de ‘El Mencho’

Quema de vehículos en Jalisco y diversos estados tras operativo que terminó en la muerte de "El Mencho".

El gobernador de Zacatecas, David Monreal informó que instruyo la Mesa Estatal de Construcción de Paz mantener sesión permanente para coordinar e implementar todas las acciones necesarias y garantizar la seguridad del territorio zacatecano, principalmente en las zonas limítrofes con otros estados.

“Destacamos la estrategia de seguridad encabezada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y por las Fuerzas Armadas de nuestro país. Mantendremos operativos conjuntos para salvaguardar a la población”, dijo en sus redes sociales.

La ola de violencia que se originó este domingo en diversos puntos de Jalisco se extendió hasta los límites con Zacatecas, donde también se reportaron bloqueos con vehículos incendiados.

Pobladores de Momax, municipio que colinda con territorio jalisciense, informaron sobre la presencia de al menos tres automóviles en llamas que impiden el paso en la carretera federal 23.

A través de redes sociales también se reportaron bloqueos en vías como Moyahua - Jalisco y en la vía Zacatecas - Aguascalientes, esta última a la altura de la localidad de San Francisco de Los Romos.

En el municipio zacatecano de Teúl de González Ortega, se pidió a la población evitar salir a las calles sino es necesario, además de informar que se suspendieron las actividades escolares para el lunes 23 de febrero ante la situación de violencia.

A través de un comunicado, las autoridades del municipio explicaron que el Ejército tomó el control de la emergencia y es el encargado de la liberación de las vías que se vieron afectadas.

“La seguridad de nuestros seres queridos es lo más importante, permanezcamos en casa y estar atentos a la información que se genere durante las próximas horas”, expresaron.

